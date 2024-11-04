Кремль опубликовал кадры встречи Путина и врио главы Ростовской области Слюсаря

Posted 4 ноября, 19:01
Published 4 ноября, 19:01
Modified 4 ноября, 19:03
Updated 4 ноября, 19:03
4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Свое предложение он озвучил на личной встрече.
Юрий Слюсарь поблагодарил президента за оказанное доверие, возможность возглавить регион и вернутся малую донскую родину. Слюсарь отметил, что считает Ростовскую область субъектом России с большим промышленным и хозяйственным потенциалом.
«Я считаю, что это (присоединение новых территорий) делает Ростов хабом, таким инфраструктурным центром. Для нас это не только вызов, но и возможность, импульс для развития области», — подметил Слюсарь.
Известно, что президент уже подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Владимир Путин принял отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева.