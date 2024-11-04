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Posted 4 ноября, 19:01

Published 4 ноября, 19:01

Modified 4 ноября, 19:03

Updated 4 ноября, 19:03

Кремль опубликовал кадры встречи президента Путина и врио главы Дона Слюсаря

Кремль опубликовал кадры встречи Путина и врио главы Ростовской области Слюсаря

4 ноября 2024, 19:01
Фото: Телеграм-канал «Кремль. Новости». Кремль опубликовал кадры встречи президента Путина и врио главы Дона Слюсаря
В Кремле состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и бывшего гендиректора «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрия Слюсаря, информирует телеграм-канал «Кремль. Новости».

4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Свое предложение он озвучил на личной встрече.

Юрий Слюсарь поблагодарил президента за оказанное доверие, возможность возглавить регион и вернутся малую донскую родину. Слюсарь отметил, что считает Ростовскую область субъектом России с большим промышленным и хозяйственным потенциалом.

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Видео: Телеграм-канал «Кремль. Новости». Кремль опубликовал кадры встречи президента Путина и врио главы Дона Слюсаря

«Я считаю, что это (присоединение новых территорий) делает Ростов хабом, таким инфраструктурным центром. Для нас это не только вызов, но и возможность, импульс для развития области», — подметил Слюсарь.

Известно, что президент уже подписал указ о назначении Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Владимир Путин принял отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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