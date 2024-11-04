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Posted 4 ноября, 06:31

Published 4 ноября, 06:31

Modified 4 ноября, 06:33

Updated 4 ноября, 06:33

Мокрый снег, гололед и морозы до -7 придут в Ростовскую область

Мокрый снег, гололед и морозы до -7 придут в Ростовскую область

4 ноября 2024, 06:31
Фото: 1MI. Мокрый снег, гололед и морозы до -7 придут в Ростовскую область
В ближайшие сутки в Ростовской области обещают зимнюю погоду: снег и мороз до -7 градусов. Подробный прогноз на 5 и 6 ноября опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Во вторник на севере и востоке региона ожидается дождь с мокрым снегом. Речь идет о таких районах, как Чертковский, Боковский, Миллеровский, Волгодонской, Дубовский и соседние с ними. Местам ожидается гололед из-за перепада температуры и налипание снега на деревьев. Едва пережившие мощные порывы ветра, растения снова рискуют массово повалиться от тяжести застывших осадков на них.

Температура воздуха составит около -2…+3 градусов днем, в южной части Ростовской области (Сальский, Песчанокопский районы) — до +5. В темное время суток столбик термометра опустится до -7.

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В ночь на 6 ноября мокрый снег продолжит засыпать регион, а к утру прекратится. На улице будет около -3…+2 градусов днем и до -8 — ночью. В донской столице обещают около +3…+5 градусов в светлое время суток и до -2 — ночью.

На Дону продолжить бушевать сильный ветер. Его скорость достигнет 18 метров в секунду.

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