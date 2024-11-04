Мокрый снег, гололед и морозы до -7 придут в Ростовскую область

Во вторник на севере и востоке региона ожидается дождь с мокрым снегом. Речь идет о таких районах, как Чертковский, Боковский, Миллеровский, Волгодонской, Дубовский и соседние с ними. Местам ожидается гололед из-за перепада температуры и налипание снега на деревьев. Едва пережившие мощные порывы ветра, растения снова рискуют массово повалиться от тяжести застывших осадков на них.