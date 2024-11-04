Мокрый снег, гололед и морозы до -7 придут в Ростовскую область

Posted 4 ноября, 06:31
Published 4 ноября, 06:31
Modified 4 ноября, 06:33
Updated 4 ноября, 06:33
Во вторник на севере и востоке региона ожидается дождь с мокрым снегом. Речь идет о таких районах, как Чертковский, Боковский, Миллеровский, Волгодонской, Дубовский и соседние с ними. Местам ожидается гололед из-за перепада температуры и налипание снега на деревьев. Едва пережившие мощные порывы ветра, растения снова рискуют массово повалиться от тяжести застывших осадков на них.
Температура воздуха составит около -2…+3 градусов днем, в южной части Ростовской области (Сальский, Песчанокопский районы) — до +5. В темное время суток столбик термометра опустится до -7.
В ночь на 6 ноября мокрый снег продолжит засыпать регион, а к утру прекратится. На улице будет около -3…+2 градусов днем и до -8 — ночью. В донской столице обещают около +3…+5 градусов в светлое время суток и до -2 — ночью.
На Дону продолжить бушевать сильный ветер. Его скорость достигнет 18 метров в секунду.