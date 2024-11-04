На ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области

Posted 4 ноября, 08:15
Published 4 ноября, 08:15
Modified 4 ноября, 08:17
Updated 4 ноября, 08:17
Пожар начался ночью около 04.48 мск на тепловой электростанции на улице Химиков в Волгодонске. Внезапно вспыхнул трансформатор мощностью 25 мегаватт. Моментально на место происшествия выехали спасатели, и уже через 22 минуты огонь был полностью ликвидирован на площади в 10 квадратных метров.
С возгоранием боролись восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.
Отметим, что пожар никак не отразился на работе ТЭЦ.
До этого двое маленьких детей и мужчина заживо сгорели во время пожара в частном доме в донском регионе. Огонь мгновенно охватил здание, выбраться из него успела только хозяйка дома. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.