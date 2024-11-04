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Posted 4 ноября, 08:15

Published 4 ноября, 08:15

Modified 4 ноября, 08:17

Updated 4 ноября, 08:17

На ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области

На ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области

4 ноября 2024, 08:15
Фото: 1MI. На ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области
В Волгодонске на территории ТЭЦ загорелся трансформатор, информирует МЧС по Ростовской области.

Пожар начался ночью около 04.48 мск на тепловой электростанции на улице Химиков в Волгодонске. Внезапно вспыхнул трансформатор мощностью 25 мегаватт. Моментально на место происшествия выехали спасатели, и уже через 22 минуты огонь был полностью ликвидирован на площади в 10 квадратных метров.

С возгоранием боролись восемь сотрудников МЧС и две единицы спецтехники.

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Видео: 1MI. На ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области

Отметим, что пожар никак не отразился на работе ТЭЦ.

До этого двое маленьких детей и мужчина заживо сгорели во время пожара в частном доме в донском регионе. Огонь мгновенно охватил здание, выбраться из него успела только хозяйка дома. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

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