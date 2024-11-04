Оставят без леща: в Азовском море могут ввести запрет на ловлю рыбы

Posted 4 ноября, 07:30
Published 4 ноября, 07:30
Modified 4 ноября, 07:32
Updated 4 ноября, 07:32
По информации ТАСС со ссылкой на замруководителя АзНИИРХ (прим. — Азовский НИИ рыбного хозяйства) Виталия Мартыновченко, одной из главных причин сокращения популяции леща стало сокращение объема речного стока в бассейн реки Дон.
Именно это привело к повышению солености вод Азовского моря — до 15%. А в такой соленой воде лещ не может оставаться, поэтому ареалы нагула и обитания уменьшились.
— Под угрозу утраты промыслового значения, помимо судака и тарани, подпадает лещ, — отметил специалист.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как рыбакам увеличить улов в Азовском море.