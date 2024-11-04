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Posted 4 ноября, 07:30

Published 4 ноября, 07:30

Modified 4 ноября, 07:32

Updated 4 ноября, 07:32

В Азовском море могут ввести запрет на добычу леща

Оставят без леща: в Азовском море могут ввести запрет на ловлю рыбы

4 ноября 2024, 07:30
Фото: 1MI. В Азовском море могут ввести запрет на добычу леща

В Азовском море могут ввести запрет на добычу леща

В Азовском море и Таганрогском заливе прогнозируют запрет на вылов леща. Этого вида рыбы становится все меньше из-за повышения уровня солености в воде, сообщают СМИ.

По информации ТАСС со ссылкой на замруководителя АзНИИРХ (прим. — Азовский НИИ рыбного хозяйства) Виталия Мартыновченко, одной из главных причин сокращения популяции леща стало сокращение объема речного стока в бассейн реки Дон.

Именно это привело к повышению солености вод Азовского моря — до 15%. А в такой соленой воде лещ не может оставаться, поэтому ареалы нагула и обитания уменьшились.

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— Под угрозу утраты промыслового значения, помимо судака и тарани, подпадает лещ, — отметил специалист.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как рыбакам увеличить улов в Азовском море.

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