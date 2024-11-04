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Posted 4 ноября, 15:52

Published 4 ноября, 15:52

Modified 4 ноября, 15:54

Updated 4 ноября, 15:54

Политолог Баширов рассказал, что будет в Ростовской области после отставки губернатора

«Перемены удивят всех»: что будет в Ростовской области после отставки губернатора

4 ноября 2024, 15:52
Фото: Telegram-канал Василия Голубева
. Политолог Баширов рассказал, что будет в Ростовской области после отставки губернатора

Политолог рассказал, что будет в Ростовской области после отставки губернатора

Сюжет
Эксклюзив
Губернатор Василий Голубев хорошо управлял Ростовской областью. Но то, что после его отставки начнет происходить в регионе — удивит всех. Об этом сообщил RostovGazeta российский политолог Марат Баширов.

Что стало триггером к отставке Василия Голубева

Напомним, что в День народного единства, 4 ноября 2024 года губернатор Ростовской области заявил о том, что покидает свой пост. Причиной такого решения назван переход на другую работу.

По словам политолога, никто и никогда в Москве не мог сказать, что глава Ростовской области Василий Голубев — не эффективный губернатор. Однако последние вызовы времени, которые появились после начала СВО, требовали от руководителя несколько иного стиля управления. И здесь, как сообщает эксперт, копилась некая критическая масса.

«Я не назову это ошибками. Это — критическая масса несоответствия. И в первую очередь это то, что касается внутренней политики», — отмечает Марат Баширов.

Собеседник разъясняет, что Ростов, являясь стратегическим центром с точки зрения управления специальной военной операцией, не стал таковым по внутреннему духу. Возможно, как предполагает эксперт, сыграла роль южная расслабленность, прекрасная природа и менталитет местных жителей.

«Эта задача действительно была архисложной. И я даже затрудняюсь сказать, кто бы мог ее решить», — делится мыслями политолог.

Спикер уверен, что определенной триггерной точкой стала громкая история с вооруженным мятежом летом 2023 года в Ростове.

«То, как легко все произошло, как спокойно на это реагировали люди, было своеобразным провалом во внутренней политике. Не хочу никого обвинять, но прозорливость людей, которые отвечают за внутреннюю политику очень важна», — констатирует эксперт.
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По собственному желанию

Политолог подчеркивает, что коррупция так или иначе есть во всех регионах России. Однако других губернаторов из-за этого «не отставляют».

«Вертикаль управления предполагает, что есть предложения, от которых невозможно отказаться. Поэтому то, что губернатор Ростовской области уходит по собственному желанию — это демонстрация того, что он хорошо управлял областью. А то, что не получилось в переломные моменты — это не полностью его вина», — комментирует Марат Баширов.

Политолог советует не переживать относительно судьбы Василия Голубева — у него все будет хорошо.

«Я бы подумал о том, что будет дальше с точки зрения государственного управления в Ростовской области. Тут требуются определенные явные перемены», — уточняет собеседник.
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Кто станет губернатором Ростовской области

По мнению российского политолога, губернатором Ростовской области может стать генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

А это, по словам собеседника, говорит о том, что донским чиновникам Ростовской области нужно готовиться переосмысливать свою роль, свои методы и то, как они оценивают себя внутри вертикали.

Вертикаль будет ужесточаться.

Донским чиновникам Ростовской области нужно готовиться переосмысливать свою роль, свои методы Донским чиновникам Ростовской области нужно готовиться переосмысливать свою роль, свои методы
Донским чиновникам Ростовской области нужно готовиться переосмысливать свою роль, свои методы. Фото: 1MI
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Вольница закончилась

«Кто бы ни пришел в Ростовскую область, важнее то, что есть определенное осознание — вертикаль должна измениться. И не только в Ростовской области, но и, например, в Краснодарском крае. Эта мысль, которая созрела в федеральном центре, предполагает определенные организационные решения. Понятно, что кадровые. Но под этим понимаются некие организационные и целеполагающие решения», — уточняет собеседник.

Политолог уверен в том, что перемены, которые начнут происходить на Дону обязательно удивят местных жителей. Они будут положительными для граждан, проживающих в регионе. И очень серьезным вызовом для чиновников Ростовской области.

«Эта вольница, которая вроде бы естественная, свойственная южным областям России, закончится», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что предшествовало отставке губернатора Ростовской области, и когда в СМИ появились сообщения, предполагающие возможный уход Василия Голубева с поста.

Что предшествовало отставке губернатора Ростовской области
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