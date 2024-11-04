«Перемены удивят всех»: что будет в Ростовской области после отставки губернатора

Posted 4 ноября, 15:52
Published 4 ноября, 15:52
Modified 4 ноября, 15:54
Updated 4 ноября, 15:54
Напомним, что в День народного единства, 4 ноября 2024 года губернатор Ростовской области заявил о том, что покидает свой пост. Причиной такого решения назван переход на другую работу.
По словам политолога, никто и никогда в Москве не мог сказать, что глава Ростовской области Василий Голубев — не эффективный губернатор. Однако последние вызовы времени, которые появились после начала СВО, требовали от руководителя несколько иного стиля управления. И здесь, как сообщает эксперт, копилась некая критическая масса.
«Я не назову это ошибками. Это — критическая масса несоответствия. И в первую очередь это то, что касается внутренней политики», — отмечает Марат Баширов.
Собеседник разъясняет, что Ростов, являясь стратегическим центром с точки зрения управления специальной военной операцией, не стал таковым по внутреннему духу. Возможно, как предполагает эксперт, сыграла роль южная расслабленность, прекрасная природа и менталитет местных жителей.
«Эта задача действительно была архисложной. И я даже затрудняюсь сказать, кто бы мог ее решить», — делится мыслями политолог.
Спикер уверен, что определенной триггерной точкой стала громкая история с вооруженным мятежом летом 2023 года в Ростове.
«То, как легко все произошло, как спокойно на это реагировали люди, было своеобразным провалом во внутренней политике. Не хочу никого обвинять, но прозорливость людей, которые отвечают за внутреннюю политику очень важна», — констатирует эксперт.
Политолог подчеркивает, что коррупция так или иначе есть во всех регионах России. Однако других губернаторов из-за этого «не отставляют».
«Вертикаль управления предполагает, что есть предложения, от которых невозможно отказаться. Поэтому то, что губернатор Ростовской области уходит по собственному желанию — это демонстрация того, что он хорошо управлял областью. А то, что не получилось в переломные моменты — это не полностью его вина», — комментирует Марат Баширов.
Политолог советует не переживать относительно судьбы Василия Голубева — у него все будет хорошо.
«Я бы подумал о том, что будет дальше с точки зрения государственного управления в Ростовской области. Тут требуются определенные явные перемены», — уточняет собеседник.
По мнению российского политолога, губернатором Ростовской области может стать генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
А это, по словам собеседника, говорит о том, что донским чиновникам Ростовской области нужно готовиться переосмысливать свою роль, свои методы и то, как они оценивают себя внутри вертикали.
Вертикаль будет ужесточаться.
«Кто бы ни пришел в Ростовскую область, важнее то, что есть определенное осознание — вертикаль должна измениться. И не только в Ростовской области, но и, например, в Краснодарском крае. Эта мысль, которая созрела в федеральном центре, предполагает определенные организационные решения. Понятно, что кадровые. Но под этим понимаются некие организационные и целеполагающие решения», — уточняет собеседник.
Политолог уверен в том, что перемены, которые начнут происходить на Дону обязательно удивят местных жителей. Они будут положительными для граждан, проживающих в регионе. И очень серьезным вызовом для чиновников Ростовской области.
«Эта вольница, которая вроде бы естественная, свойственная южным областям России, закончится», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что предшествовало отставке губернатора Ростовской области, и когда в СМИ появились сообщения, предполагающие возможный уход Василия Голубева с поста.