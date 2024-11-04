«Перемены удивят всех»: что будет в Ростовской области после отставки губернатора

По словам политолога, никто и никогда в Москве не мог сказать, что глава Ростовской области Василий Голубев — не эффективный губернатор. Однако последние вызовы времени, которые появились после начала СВО, требовали от руководителя несколько иного стиля управления. И здесь, как сообщает эксперт, копилась некая критическая масса.