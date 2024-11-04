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Posted 4 ноября, 20:30

Published 4 ноября, 20:30

Modified 4 ноября, 20:32

Updated 4 ноября, 20:32

Денис Мантуров объяснил назначение Юрия Слюсаря в Ростовской области

Первый вице-премьер РФ объяснил назначение Юрия Слюсаря в Ростовской области

4 ноября 2024, 20:30
Фото: government.ru. Денис Мантуров объяснил назначение Юрия Слюсаря в Ростовской области
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назвал Ростовскую область одним из промышленных центров страны, где может пригодиться опыт назначенного на место временно исполняющего обязанности губернатора экс-главы «Роствертола» и Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

Опыт Юрия Слюсаря в управлении государством и руководстве «Роствертола» и Объединенной авиационной корпорацией будет важным для новой должности временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области, — заявил первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров. Он пообещал также, что правительство будет поддерживать регион в развитии.

«Его опыт в госуправлении, руководстве „Роствертола“ и ОАК, решении важнейших задач в гражданском авиастроении и обеспечении стопроцентного выполнения ГОЗ в условиях СВО будет востребован и на новом ответственном посту», — заявил Мантуров.

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По мнению Мантурова, Ростовская область является одним из ключевых промышленных центров России, который играет важную роль в вертолетостроении, сельскохозяйственном машиностроении и оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, что Василий Голубев сообщил о своем решении уйти с поста губернатора Ростовской области 4 ноября. Вечером того же дня президент Владимир Путин встретился с главой ОАК Юрием Слюсарем и предложил ему возглавить регион. Указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора уже опубликован на сайте Кремля.

Вместе с тем, СМИ сообщили о том, что якобы в кабинете у теперь уже экс-губернатора провели обыски 2 ноября. Однако эту информацию опровергли в правительстве региона.

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