Первый вице-премьер РФ объяснил назначение Юрия Слюсаря в Ростовской области

Posted 4 ноября, 20:30
Published 4 ноября, 20:30
Modified 4 ноября, 20:32
Updated 4 ноября, 20:32
Опыт Юрия Слюсаря в управлении государством и руководстве «Роствертола» и Объединенной авиационной корпорацией будет важным для новой должности временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области, — заявил первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров. Он пообещал также, что правительство будет поддерживать регион в развитии.
«Его опыт в госуправлении, руководстве „Роствертола“ и ОАК, решении важнейших задач в гражданском авиастроении и обеспечении стопроцентного выполнения ГОЗ в условиях СВО будет востребован и на новом ответственном посту», — заявил Мантуров.
По мнению Мантурова, Ростовская область является одним из ключевых промышленных центров России, который играет важную роль в вертолетостроении, сельскохозяйственном машиностроении и оборонно-промышленном комплексе.
Напомним, что Василий Голубев сообщил о своем решении уйти с поста губернатора Ростовской области 4 ноября. Вечером того же дня президент Владимир Путин встретился с главой ОАК Юрием Слюсарем и предложил ему возглавить регион. Указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора уже опубликован на сайте Кремля.
Вместе с тем, СМИ сообщили о том, что якобы в кабинете у теперь уже экс-губернатора провели обыски 2 ноября. Однако эту информацию опровергли в правительстве региона.