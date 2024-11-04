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Posted 4 ноября, 12:08

Published 4 ноября, 12:08

Modified 4 ноября, 14:03

Updated 4 ноября, 14:03

Политолог объяснил, почему Голубев покинул пост губернатора Ростовской области

Политолог объяснил, почему Голубев покинул пост губернатора Ростовской области

4 ноября 2024, 12:08
Фото: Правительство Ростовской области. Политолог объяснил, почему Голубев покинул пост губернатора Ростовской области
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Эксклюзив
На фоне больших проблем в Ростовской области, связанных с обысками и арестами должностных лиц, как бы жителей не убеждали, что все хорошо, вопросов накопилось много, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что в День народного единства глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает пост. Это решение в своем Telegram-канале глава региона объяснил переходом на другую работу.

«Я давно говорил, что Василий Юрьевич устал. Регион наш сложный. Фактически, он граничит с новыми территориями. Сейчас через донской край должны пойти немалые бюджеты. Будут реализовываться новые проекты по развитию новых территорий, строиться железнодорожные пути, транспортные узлы. И за этим, видимо, решили более пристально наблюдать», — отмечает Евгений Михайлов.
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Спикер высказывает мнение, что в Ростовской области сложились якобы определенные клановые взаимоотношения, которые пора разрубать, как гордиев узел.

«Вопросов было много. Возможно поэтому, губернатор не стал дожидаться окончания срока правления. Также я допускаю, что, вероятно, могла появиться какая-то информация после допросов представителей судебного сообщества региона. Здесь можно судить в комплексе — негатива было достаточно», — комментирует политолог.

Спикер предполагает, что Василию Голубеву могут подобрать место в сенате.

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