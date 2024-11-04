Политолог объяснил, почему Голубев покинул пост губернатора Ростовской области

Posted 4 ноября, 12:08
Published 4 ноября, 12:08
Modified 4 ноября, 14:03
Updated 4 ноября, 14:03
Напомним, что в День народного единства глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает пост. Это решение в своем Telegram-канале глава региона объяснил переходом на другую работу.
«Я давно говорил, что Василий Юрьевич устал. Регион наш сложный. Фактически, он граничит с новыми территориями. Сейчас через донской край должны пойти немалые бюджеты. Будут реализовываться новые проекты по развитию новых территорий, строиться железнодорожные пути, транспортные узлы. И за этим, видимо, решили более пристально наблюдать», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер высказывает мнение, что в Ростовской области сложились якобы определенные клановые взаимоотношения, которые пора разрубать, как гордиев узел.
«Вопросов было много. Возможно поэтому, губернатор не стал дожидаться окончания срока правления. Также я допускаю, что, вероятно, могла появиться какая-то информация после допросов представителей судебного сообщества региона. Здесь можно судить в комплексе — негатива было достаточно», — комментирует политолог.
Спикер предполагает, что Василию Голубеву могут подобрать место в сенате.