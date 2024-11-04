Политолог объяснил, почему Голубев покинул пост губернатора Ростовской области

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На фоне больших проблем в Ростовской области, связанных с обысками и арестами должностных лиц, как бы жителей не убеждали, что все хорошо, вопросов накопилось много, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.