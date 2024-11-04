Политолог сообщил, когда могут назначить и. о. губернатора в Ростовской области

Posted 4 ноября, 12:05
Published 4 ноября, 12:05
Modified 4 ноября, 14:16
Updated 4 ноября, 14:16
Напомним, что глава Ростовской области Василий Голубев подал в отставку. Политолог уверен, что идти на четвертый срок главе региона было «не с руки».
«Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области будет назначен до Нового года, может быть и раньше. Но кто именно — пока неизвестно, — отмечает Дмитрий Абросимов.
Эксперт добавляет, что в Москве идут разговоры, чтобы в мае 2025 года пересмотреть правительства по всем регионам.
«Информация эта не официальная, но, как объясняется, не все оправдывают доверие», — комментирует собеседник.
Также, по словам политолога, на совещании в федеральном центре была выдвинута идея о том, что в каждом регионе может появиться губернатор и глава правительства — вице-губернатор.
«Губернатор будет заниматься вопросами политики, а вице-губернатор станет решать экономические вопросы», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто руководит Ростовской областью после сообщения Голубева об отставке.