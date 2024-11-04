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Posted 4 ноября, 12:05

Published 4 ноября, 12:05

Modified 4 ноября, 14:16

Updated 4 ноября, 14:16

Политолог Абросимов рассказал, чего ждать после отставки губернатора в Ростовской области

Политолог сообщил, когда могут назначить и. о. губернатора в Ростовской области

4 ноября 2024, 12:05
Фото: Telegram-канал Василия Голубева. Политолог Абросимов рассказал, чего ждать после отставки губернатора в Ростовской области
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Эксклюзив
Политолог Дмитрий Абросимов сообщил RostovGazeta о грядущих переменах в Ростовской области в связи с отставкой губернатора.

Напомним, что глава Ростовской области Василий Голубев подал в отставку. Политолог уверен, что идти на четвертый срок главе региона было «не с руки».

«Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области будет назначен до Нового года, может быть и раньше. Но кто именно — пока неизвестно, — отмечает Дмитрий Абросимов.
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Эксперт добавляет, что в Москве идут разговоры, чтобы в мае 2025 года пересмотреть правительства по всем регионам.

«Информация эта не официальная, но, как объясняется, не все оправдывают доверие», — комментирует собеседник.
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Также, по словам политолога, на совещании в федеральном центре была выдвинута идея о том, что в каждом регионе может появиться губернатор и глава правительства — вице-губернатор.

«Губернатор будет заниматься вопросами политики, а вице-губернатор станет решать экономические вопросы», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, кто руководит Ростовской областью после сообщения Голубева об отставке.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
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