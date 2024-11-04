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Posted 4 ноября, 10:49

Published 4 ноября, 10:49

Modified 4 ноября, 10:51

Updated 4 ноября, 10:51

Появились кадры заснеженной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Появились кадры заснеженной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

4 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI. Появились кадры заснеженной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области
На севере Ростовской области началась настоящая зима: снег, гололед, холодный ветер. Водители рассказали, что дорога стала неимоверно скользкой, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Погода в Ростовской области резко испортилась, как только наступил ноябрь. Водители сообщают, что на севере региона в Чертковском районе дороги покрылись льдом, что затрудняет движение и делает его опасным. На видео заметно, насколько сильная метель накрыла трассу. Снег понизил видимость, а из-за гололеда машины практически катятся.

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Видео: 1MI. Появились кадры заснеженной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Жители Ростовской области переживают, что непогода может привести к непоправимым последствиям: «На севере снег, а на юге ветер чуть ли дома не сносит. У меня весь дом дрожит от него».

«Ничего себе. Водители, удачи на дорогах», — пожелала подписчица.

Ранее RostovGazeta рассказала про циклон «Мартина» в Ростовской области, и что от него ждать.

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