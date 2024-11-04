Появились кадры заснеженной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 4 ноября, 10:49
Published 4 ноября, 10:49
Modified 4 ноября, 10:51
Updated 4 ноября, 10:51
Погода в Ростовской области резко испортилась, как только наступил ноябрь. Водители сообщают, что на севере региона в Чертковском районе дороги покрылись льдом, что затрудняет движение и делает его опасным. На видео заметно, насколько сильная метель накрыла трассу. Снег понизил видимость, а из-за гололеда машины практически катятся.
Жители Ростовской области переживают, что непогода может привести к непоправимым последствиям: «На севере снег, а на юге ветер чуть ли дома не сносит. У меня весь дом дрожит от него».
«Ничего себе. Водители, удачи на дорогах», — пожелала подписчица.
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