Путин назначил исполняющим обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря

«Мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы много сделали для развития авиации и авиационно-промышленного комплекса в целом. Есть предложение расширить вашу зону ответственности и поработать в Ростовской области», — сказал Владимир Путин.