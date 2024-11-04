Путин назначил исполняющим обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря

Posted 4 ноября, 18:17
Published 4 ноября, 18:17
Modified 4 ноября, 18:19
Updated 4 ноября, 18:19
Напомним, что 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о том, что собирается покинуть нынешний пост и перейти на новое место работы. Однако до сих пор было не понятно, кто займет его место.
Президент РФ Владимир Путин лично встретился с генеральным директором «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрием Слюсарем и предложил ему занять кресло Голубева.
«Мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы много сделали для развития авиации и авиационно-промышленного комплекса в целом. Есть предложение расширить вашу зону ответственности и поработать в Ростовской области», — сказал Владимир Путин.
Известно, что президент уже подписал указ о назначении Юрия Слюсаря исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.
Ранее стало известно о том, что Юрий Слюсарь покидает пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации.