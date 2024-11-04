rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 18:17

Published 4 ноября, 18:17

Modified 4 ноября, 18:19

Updated 4 ноября, 18:19

Путин предложил занять пост главы Ростовской области Юрию Слюсарю

Путин назначил исполняющим обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря

4 ноября 2024, 18:17
Фото: Кремль. Путин предложил занять пост главы Ростовской области Юрию Слюсарю
Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрием Слюсарем и предложил ему поработать в Ростовской области, видео опубликовано на сайте Кремля.

Напомним, что 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о том, что собирается покинуть нынешний пост и перейти на новое место работы. Однако до сих пор было не понятно, кто займет его место.

Президент РФ Владимир Путин лично встретился с генеральным директором «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрием Слюсарем и предложил ему занять кресло Голубева.

Стало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области Голубевым
Узнать подробнее

«Мы давно с вами знакомы. С полной уверенностью могу сказать, что вы много сделали для развития авиации и авиационно-промышленного комплекса в целом. Есть предложение расширить вашу зону ответственности и поработать в Ростовской области», — сказал Владимир Путин.

Известно, что президент уже подписал указ о назначении Юрия Слюсаря исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.

Ранее стало известно о том, что Юрий Слюсарь покидает пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации.

Читайте также:
Юрий Слюсарь покидает пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорацииСтало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области ГолубевымСтало известно, кто может занять кресло главы Ростовской области вместо Голубева
#Регина Симакова#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Назначение#Губернатор#Последние новости Ростова на сегодня#Владимир Путин#Пост#Губернатор Голубев#Глава региона#Отставка#Донской губернатор#Глава
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика