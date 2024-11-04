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Posted 4 ноября, 12:57

Published 4 ноября, 12:57

Modified 4 ноября, 12:59

Updated 4 ноября, 12:59

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области

Штормовой ветер до 115 км в час накрыл Ростовскую область

4 ноября 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney. МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области из-за ветра

В некоторых районах Ростовской области, в том числе и Таганрогском заливе начал бушевать штормовой ветер с порывами до 32 метров в секунду, информирует МЧС региона.

По данным Росгидромета, в течение суток 4 ноября на юге Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидается рекордно сильный ветер. Воздушные потоки будут идти с юго-запада со скоростью 30–32 метра в секунду.

Спасатели рекомендуют при таких погодных условиях быть осторожными при прогулках, а также избегать обрывов линий электропередач, падения рекламных щитов, деревьев и витрин.

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Ранее в северные районы Ростовской области пришла зима. Из-за мокрого снега дороги покрылись льдом и небольшими сугробами. Водители поделились кадрами с заснеженной трассы М-4 «Дон». Видео можно посмотреть в материале RostovGazeta.

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