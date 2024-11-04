Штормовой ветер до 115 км в час накрыл Ростовскую область

Posted 4 ноября, 12:57
Published 4 ноября, 12:57
Modified 4 ноября, 12:59
Updated 4 ноября, 12:59
По данным Росгидромета, в течение суток 4 ноября на юге Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидается рекордно сильный ветер. Воздушные потоки будут идти с юго-запада со скоростью 30–32 метра в секунду.
Спасатели рекомендуют при таких погодных условиях быть осторожными при прогулках, а также избегать обрывов линий электропередач, падения рекламных щитов, деревьев и витрин.
Ранее в северные районы Ростовской области пришла зима. Из-за мокрого снега дороги покрылись льдом и небольшими сугробами. Водители поделились кадрами с заснеженной трассы М-4 «Дон». Видео можно посмотреть в материале RostovGazeta.