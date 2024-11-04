Штормовой ветер обесточил несколько районов Ростова-на-Дону

Posted 4 ноября, 15:09
Published 4 ноября, 15:09
Modified 4 ноября, 15:11
Updated 4 ноября, 15:11
4 ноября Ростовскую область, в том числе и Ростов-на-Дону накрыл штормовой ветер. Его порывы достигают 30–32 метров в секунду. Непогода стала причиной массовых аварий на электросетях. В связи с этим сразу три района осталось без света. Речь идет о Первомайском, Октябрьском и Советском районах.
В течение всего дня ведутся работы по устранению неполадок. Ориентировочно аварийные бригады восстановят подачу света к концу суток.
Напомним, что до этого ветер сорвал балкон на втором этаже дома в центре Ростова-на-Дону.
Ранее Госавтоинспекция предупредила об опасностях на дорогах в Ростовской области в эти дни.