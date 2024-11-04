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Posted 4 ноября, 15:09

Published 4 ноября, 15:09

Modified 4 ноября, 15:11

Updated 4 ноября, 15:11

Штормовой ветер обесточил несколько районов Ростова-на-Дону

Штормовой ветер обесточил несколько районов Ростова-на-Дону

4 ноября 2024, 15:09
Фото: 1MI. Штормовой ветер обесточил несколько районов Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону три района остались без света из-за аварий на электросетях, которые были вызваны сильным ветром, информирует департамент ЖКХ и энергетики.

4 ноября Ростовскую область, в том числе и Ростов-на-Дону накрыл штормовой ветер. Его порывы достигают 30–32 метров в секунду. Непогода стала причиной массовых аварий на электросетях. В связи с этим сразу три района осталось без света. Речь идет о Первомайском, Октябрьском и Советском районах.

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В течение всего дня ведутся работы по устранению неполадок. Ориентировочно аварийные бригады восстановят подачу света к концу суток.

Напомним, что до этого ветер сорвал балкон на втором этаже дома в центре Ростова-на-Дону.

Ранее Госавтоинспекция предупредила об опасностях на дорогах в Ростовской области в эти дни.

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