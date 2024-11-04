Штормовой ветер стал причиной 40 ЧП в Ростове-на-Дону

Posted 4 ноября, 14:04
Published 4 ноября, 14:04
Modified 4 ноября, 14:06
Updated 4 ноября, 14:06
По данным на середину дня, на территории Ростова зафиксировали порядка четырех десятков происшествий. Большинство из них (35) — падение крупных веток и деревьев. Еще пять — рухнувшие конструкции, которые были слабо закреплены.
На места ЧП направили специалистов, чтобы ликвидировать последствия.
В этот же день из-за сильного ветра упал балкон в многоквартирном доме на проспекте Буденновском. Конструкция рухнула прямо перед подъездом с высоты второго этажа. До этого порывы ветра разнесли вдребезги стеклянную остановку и сорвали крыши со зданий.