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Posted 4 ноября, 14:04

Published 4 ноября, 14:04

Modified 4 ноября, 14:06

Updated 4 ноября, 14:06

Штормовой ветер стал причиной 40 ЧП в Ростове-на-Дону

Штормовой ветер стал причиной 40 ЧП в Ростове-на-Дону

4 ноября 2024, 14:04
Фото: 1MI. Штормовой ветер стал причиной 40 ЧП в Ростове-на-Дону
В Ростове третий день подряд бушует штормовой ветер. О последствиях стихии в донской столице 4 ноября сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

По данным на середину дня, на территории Ростова зафиксировали порядка четырех десятков происшествий. Большинство из них (35) — падение крупных веток и деревьев. Еще пять — рухнувшие конструкции, которые были слабо закреплены.

На места ЧП направили специалистов, чтобы ликвидировать последствия.

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В этот же день из-за сильного ветра упал балкон в многоквартирном доме на проспекте Буденновском. Конструкция рухнула прямо перед подъездом с высоты второго этажа. До этого порывы ветра разнесли вдребезги стеклянную остановку и сорвали крыши со зданий.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧП#Шторм#Ветер#Деревья#Глава администрации#Ликвидация последствий#Происшествия
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