Штормовой ветер стал причиной 40 ЧП в Ростове-на-Дону

В этот же день из-за сильного ветра упал балкон в многоквартирном доме на проспекте Буденновском. Конструкция рухнула прямо перед подъездом с высоты второго этажа. До этого порывы ветра разнесли вдребезги стеклянную остановку и сорвали крыши со зданий.