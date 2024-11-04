СМИ: К подавшему в отставку губернатору Ростовской области нагрянули силовики

Обыски прошли тихо. После них, дескать, побеседовали в кабинете и вынесли предупреждения. Что именно искали сотрудники ФСБ, СМИ не уточняет. Одно из предположений — бумаги по Западной хорде, при строительстве которых могли допустить большие нарушениях, касающиеся денег — не только для дороги, но и ряда объектов к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году.