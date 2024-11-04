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Posted 4 ноября, 17:52

Published 4 ноября, 17:52

Modified 4 ноября, 17:54

Updated 4 ноября, 17:54

К подавшему в отставку губернатору Ростовской нагрянули силовики

СМИ: К подавшему в отставку губернатору Ростовской области нагрянули силовики

4 ноября 2024, 17:52
Фото: тг Василия Голубева. К подавшему в отставку губернатору Ростовской нагрянули силовики
В Ростовской области прошли обыски у губернатора Василия Голубева, который 4 ноября заявил о том, что покидает пост. Силовики нагрянули к главе региона за пару дней до этого, сообщает 161.ру.

По информации издания, Василия Юрьевича проверяют силовые структуры Москвы. В рабочем кабинете в здании регионального правительства 2 ноября, накануне заявления об отставке, прошли обыски. Предположительно, сотрудники ФСБ приехали с тщательной проверкой из-за крупных финансовых махинаций. В них якобы могут быть замешаны и несколько замов главы администрации Ростова Алексея Логвиненко.

СМИ добавляет, что некоторые проверки, возможно, касаются земель на левом берегу Дона.

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Обыски прошли тихо. После них, дескать, побеседовали в кабинете и вынесли предупреждения. Что именно искали сотрудники ФСБ, СМИ не уточняет. Одно из предположений — бумаги по Западной хорде, при строительстве которых могли допустить большие нарушениях, касающиеся денег — не только для дороги, но и ряда объектов к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году.

В числе подозреваемых предположительно есть и министр транспорта Виталий Кушнарев, но у него обысков пока не было.

Пресс-секретарь Василия Голубева, — Ирина Четвертакова, — на запрос корреспондента RostovGazeta опровергла информацию об обысках в его кабинете.

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