СМИ: К подавшему в отставку губернатору Ростовской области нагрянули силовики

Posted 4 ноября, 17:52
Published 4 ноября, 17:52
Modified 4 ноября, 17:54
Updated 4 ноября, 17:54
По информации издания, Василия Юрьевича проверяют силовые структуры Москвы. В рабочем кабинете в здании регионального правительства 2 ноября, накануне заявления об отставке, прошли обыски. Предположительно, сотрудники ФСБ приехали с тщательной проверкой из-за крупных финансовых махинаций. В них якобы могут быть замешаны и несколько замов главы администрации Ростова Алексея Логвиненко.
СМИ добавляет, что некоторые проверки, возможно, касаются земель на левом берегу Дона.
Обыски прошли тихо. После них, дескать, побеседовали в кабинете и вынесли предупреждения. Что именно искали сотрудники ФСБ, СМИ не уточняет. Одно из предположений — бумаги по Западной хорде, при строительстве которых могли допустить большие нарушениях, касающиеся денег — не только для дороги, но и ряда объектов к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году.
В числе подозреваемых предположительно есть и министр транспорта Виталий Кушнарев, но у него обысков пока не было.
Пресс-секретарь Василия Голубева, — Ирина Четвертакова, — на запрос корреспондента RostovGazeta опровергла информацию об обысках в его кабинете.