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Posted 4 ноября, 14:56

Published 4 ноября, 14:56

Modified 4 ноября, 14:58

Updated 4 ноября, 14:58

Юрий Слюсарь может стать губернатором Ростовской области

СМИ назвали имя возможного губернатора Ростовской области

4 ноября 2024, 14:56
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация. https://uacrussia.ru/upload/iblock/18e/9n1h1krfpsq35jrff1q57dvd5bvyp0ao.JPG
. Юрий Слюсарь может стать губернатором Ростовской области

СМИ назвали Юрия Слюсаря возможным новым губернатором Ростовской области

Следующим губернатором Ростовской области может стать 50-летний гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, такое предложение выдвинули «Ведомости».

По данным издания со ссылкой сразу на три источника, он является основным кандидатом на должность главы региона. Именно Слюсарь может занять кресло Василия Голубева, который продержался на этом посту три срока подряд (или почти 15 лет).

Юрий Слюсарь — коренной ростовчанин. Он окончил юрфак МГУ, а в РАНХиГС — аспирантуру. Карьера будущего руководителя авиастроительной корпорации начиналась в коммерческих компаниях. С 2003 по 2009 годы Слюсарь трудился коммерческим директором в ОАО «Роствертол», параллельно руководил комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация „Оборонпром (с 2005-го по 2007-й).

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После Юрий Слюсарь перешел в Минпромторг, а с 2015-го возглавил ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», где через четыре года получил повышение до гендиректора.

Напомним, Василий Голубев заявил об отставке 4 ноября, но фактически покинет пост тогда, когда будет назначен исполняющий обязанности губернатора.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Василий Голубев#РАНХиГС#Минпромторг
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