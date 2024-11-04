rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 05:48

Published 4 ноября, 05:48

Modified 4 ноября, 05:50

Updated 4 ноября, 05:50

Спорткар BMW врезался в столб на Нагибина в Ростове, пострадал ребенок

Спорткар BMW врезался в столб на Нагибина в Ростове, пострадал ребенок

4 ноября 2024, 05:48
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Спорткар BMW врезался в столб на Нагибина в Ростове, пострадал ребенок
Водитель спортивного автомобиля BMW M4 устроил аварию с пострадавшими, врезавшись в столб в Ростове, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось 3 ноября около 14:30 мск. В тот день 41-летний мужчина за рулем спорткара ехал по проспекту Михаила Нагибина. На пересечении с проспектом Ленина он не справился с управлением. Легковушка на полном ходу впечаталась в столб.

От сильного удара машина получила механические повреждения. Водитель, вероятно, отделался синяками и испугом, а вот 8-летней пассажирке понадобилась помощь врачей. Ее увезли на скорой с места происшествия.

На восстановление машины уйдет немало денег. По данным из открытых источников, средняя стоимость спортивных машин этой серии составляет порядка девяти миллионов рублей. Очевидно, ремонт и запчасти будут стоить тоже выше, чем для менее дорогих иномарок.

В этот же вечер, 3 ноября, на проспекте Нагибина была пробка из-за еще одной аварии. Подробности читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Легковушка перевернулась на крышу, зацепив пять машин на Западном в РостовеСемь машин разбились в массовой аварии в центре ТаганрогаВосемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Ростов#Пострадавшие#БМВ#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика