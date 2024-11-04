Спорткар BMW врезался в столб на Нагибина в Ростове, пострадал ребенок

ДТП случилось 3 ноября около 14:30 мск. В тот день 41-летний мужчина за рулем спорткара ехал по проспекту Михаила Нагибина. На пересечении с проспектом Ленина он не справился с управлением. Легковушка на полном ходу впечаталась в столб.