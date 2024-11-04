Спорткар BMW врезался в столб на Нагибина в Ростове, пострадал ребенок

Posted 4 ноября, 05:48
Published 4 ноября, 05:48
Modified 4 ноября, 05:50
Updated 4 ноября, 05:50
ДТП случилось 3 ноября около 14:30 мск. В тот день 41-летний мужчина за рулем спорткара ехал по проспекту Михаила Нагибина. На пересечении с проспектом Ленина он не справился с управлением. Легковушка на полном ходу впечаталась в столб.
От сильного удара машина получила механические повреждения. Водитель, вероятно, отделался синяками и испугом, а вот 8-летней пассажирке понадобилась помощь врачей. Ее увезли на скорой с места происшествия.
На восстановление машины уйдет немало денег. По данным из открытых источников, средняя стоимость спортивных машин этой серии составляет порядка девяти миллионов рублей. Очевидно, ремонт и запчасти будут стоить тоже выше, чем для менее дорогих иномарок.
В этот же вечер, 3 ноября, на проспекте Нагибина была пробка из-за еще одной аварии. Подробности читайте в материале RostovGazeta.