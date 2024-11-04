Стали известны причины отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева

Василий Голубев — коренной житель Ростовской области. Он родился и вырос в Тацинском районе, в 70-х годах работал на шахте «Шолоховская». После окончания института по распределению был направлен в Подмосковье, где трудился старшим инженером. С 1986 года был избран в Совет народных депутатов в городе Видное, а через несколько лет стал председателем городского совета.