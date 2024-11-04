Стали известны причины отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева

Posted 4 ноября, 10:52
Published 4 ноября, 10:52
Modified 4 ноября, 12:46
Updated 4 ноября, 12:46
О своем уходе из правительства Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем telegram-канале. По словам чиновника, он переходит на другую работу. Конкретное место или должность губернатор не назвал.
Василий Голубев — коренной житель Ростовской области. Он родился и вырос в Тацинском районе, в 70-х годах работал на шахте «Шолоховская». После окончания института по распределению был направлен в Подмосковье, где трудился старшим инженером. С 1986 года был избран в Совет народных депутатов в городе Видное, а через несколько лет стал председателем городского совета.
К нулевым годам Голубев стал вице-губернатором Московской области, через несколько лет — главой Ленинского района. В 2010-м чиновник вернулся в Ростовскую область на должность губернатора по назначению президента Дмитрия Медведева. С тех пор его срок продлился дважды — до 2025 года.