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Posted 4 ноября, 10:52

Published 4 ноября, 10:52

Modified 4 ноября, 12:46

Updated 4 ноября, 12:46

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причины отставки

Стали известны причины отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева

4 ноября 2024, 10:52
Фото: тг Василий Голубев. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причины отставки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причины отставки

Василий Голубев назвал причины, по которым решил покинуть пост губернатора Ростовской области. О своем решении глава региона сообщил в День народного единства, 4 ноября.

О своем уходе из правительства Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем telegram-канале. По словам чиновника, он переходит на другую работу. Конкретное место или должность губернатор не назвал.

Василий Голубев — коренной житель Ростовской области. Он родился и вырос в Тацинском районе, в 70-х годах работал на шахте «Шолоховская». После окончания института по распределению был направлен в Подмосковье, где трудился старшим инженером. С 1986 года был избран в Совет народных депутатов в городе Видное, а через несколько лет стал председателем городского совета.

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К нулевым годам Голубев стал вице-губернатором Московской области, через несколько лет — главой Ленинского района. В 2010-м чиновник вернулся в Ростовскую область на должность губернатора по назначению президента Дмитрия Медведева. С тех пор его срок продлился дважды — до 2025 года.

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