Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области

Около 13.30 мск 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что принял решение уйти в отставку. Это сообщение подтвердила руководитель пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова. Она написала, что Голубев остается губернатором до того момента, как будет назначен исполняющий обязанности.