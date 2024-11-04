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Posted 4 ноября, 13:22

Published 4 ноября, 13:22

Modified 4 ноября, 13:24

Updated 4 ноября, 13:24

Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области

Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области

4 ноября 2024, 13:22
Фото: 1MI. Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области

Выборы губернатора Ростовской области пройдут в сентябре 2025 года

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Выборы
Выборы главы Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального избиркома.

Около 13.30 мск 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что принял решение уйти в отставку. Это сообщение подтвердила руководитель пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова. Она написала, что Голубев остается губернатором до того момента, как будет назначен исполняющий обязанности.

В качестве причины решения покинуть свой пост глава Ростовской области назвал переход на другую работу.

Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку
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Теперь ТАСС со ссылкой на местный избирком сообщил, что выборы губернатора в Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года.

В должности губернатора Голубев проработал 14 лет.

Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал, почему Василий Голубев решил покинуть пост губернатора.

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