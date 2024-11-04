Стало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской области

Posted 4 ноября, 13:22
Published 4 ноября, 13:22
Modified 4 ноября, 13:24
Updated 4 ноября, 13:24
Около 13.30 мск 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что принял решение уйти в отставку. Это сообщение подтвердила руководитель пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова. Она написала, что Голубев остается губернатором до того момента, как будет назначен исполняющий обязанности.
В качестве причины решения покинуть свой пост глава Ростовской области назвал переход на другую работу.
Теперь ТАСС со ссылкой на местный избирком сообщил, что выборы губернатора в Ростовской области пройдут 14 сентября 2025 года.
В должности губернатора Голубев проработал 14 лет.
Ранее политолог Евгений Михайлов рассказал, почему Василий Голубев решил покинуть пост губернатора.