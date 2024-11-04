Стало известно, кто может занять кресло главы Ростовской области вместо Голубева

Так, «Блокнот Самара» выдвинул версию, что главой Ростовской области станет депутат из Самары Владимир Гутенёв. Известно, что с 2021 года он является председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле. Также он занимает пост первого заместителя председателя Союза машиностроителей России.