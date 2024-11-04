Стало известно, кто может занять кресло главы Ростовской области вместо Голубева

Posted 4 ноября, 12:23
Published 4 ноября, 12:23
Modified 4 ноября, 12:25
Updated 4 ноября, 12:25
Напомним, 4 ноября глава донского региона Василий Голубев рассказал о том, что принял решение покинуть должность. Причиной этому послужил переход на новую работу. После появления этой информации, СМИ начали строить предположения, кто же может занять место губернатора.
Так, «Блокнот Самара» выдвинул версию, что главой Ростовской области станет депутат из Самары Владимир Гутенёв. Известно, что с 2021 года он является председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле. Также он занимает пост первого заместителя председателя Союза машиностроителей России.
Кроме того, издание предположило, что кресло губернатора может занять и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь — сын легендарного вертолетостроителя Бориса Николаевича Слюсаря.
Ранее кортеж Голубева покинул здание правительства Ростовской области после сообщения об отставке.