rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 12:23

Published 4 ноября, 12:23

Modified 4 ноября, 12:25

Updated 4 ноября, 12:25

Стало известно, кто может занять место главы Ростовской области вместо Голубева

Стало известно, кто может занять кресло главы Ростовской области вместо Голубева

4 ноября 2024, 12:23
Фото: 1MI. Стало известно, кто может занять место главы Ростовской области вместо Голубева
СМИ строят догадки, кто может стать новым губернатором Ростовской области после сообщения о желании Василия Голубева уйти в отставку.

Напомним, 4 ноября глава донского региона Василий Голубев рассказал о том, что принял решение покинуть должность. Причиной этому послужил переход на новую работу. После появления этой информации, СМИ начали строить предположения, кто же может занять место губернатора.

Так, «Блокнот Самара» выдвинул версию, что главой Ростовской области станет депутат из Самары Владимир Гутенёв. Известно, что с 2021 года он является председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле. Также он занимает пост первого заместителя председателя Союза машиностроителей России.

Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставку
Узнать подробнее

Кроме того, издание предположило, что кресло губернатора может занять и глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь — сын легендарного вертолетостроителя Бориса Николаевича Слюсаря.

Ранее кортеж Голубева покинул здание правительства Ростовской области после сообщения об отставке.

Читайте также:
Стало известно, кто руководит донским регионом после сообщения об отставке ГолубеваСтало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области ГолубевымКортеж Голубева покинул здание правительства после сообщения об отставке
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Отставки и назначения#Губернатор#Пост#Заявление губернатора#Губернатор Голубев#Глава региона#Отставка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика