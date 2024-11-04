Стало известно, кто руководит донским регионом после сообщения об отставке Голубева

Posted 4 ноября, 11:40
Published 4 ноября, 11:40
Modified 4 ноября, 11:42
Updated 4 ноября, 11:42
4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост в телеграм-канале, в котором признался, что уходит в отставку. Он отметил, что уход связан с переходом на новое место работы. Однако глава не обмолвился о том, какую должность будет занимать.
«Он остается губернатором до того момента, как будет назначен исполняющий обязанности», — написала Четвертакова.
Напомним, что Василий Голубев не просто сообщил о том, что покидает пост, но и поблагодарил всех, кто участвовал в совершенствовании региона. В своей речи больше всего внимания он уделил дончанам, назвав их настоящей командой.