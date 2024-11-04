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Posted 4 ноября, 11:40

Published 4 ноября, 11:40

Modified 4 ноября, 11:42

Updated 4 ноября, 11:42

Четвертакова подтвердила отставку главы Ростовской области Василия Голубева

Стало известно, кто руководит донским регионом после сообщения об отставке Голубева

4 ноября 2024, 11:40
Фото: Правительство Ростовской области. Четвертакова подтвердила отставку главы Ростовской области Василия Голубева

Пресс-служба губернатора Ростовской области подтвердила отставку Голубева

Начальник пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова рассказала, что информация об уходе главы региона Василия Голубева не фейк.

4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост в телеграм-канале, в котором признался, что уходит в отставку. Он отметил, что уход связан с переходом на новое место работы. Однако глава не обмолвился о том, какую должность будет занимать.

«Он остается губернатором до того момента, как будет назначен исполняющий обязанности», — написала Четвертакова.

Стало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области Голубевым
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Напомним, что Василий Голубев не просто сообщил о том, что покидает пост, но и поблагодарил всех, кто участвовал в совершенствовании региона. В своей речи больше всего внимания он уделил дончанам, назвав их настоящей командой.

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