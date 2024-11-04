Стало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области Голубевым

Губернатор Ростовской области Василий Голубев решил проинформировать население о своем уходе с помощью текстового поста. Он написал, что признателен тому, что дончане доверились ему и позволили решить множество актуальных вопросов, реализовать важные проекты и сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером. Кроме того, он отметил, что этого бы не произошло без помощи населения, президента страны Владимира Путина, правительства РФ и других неравнодушных людей.