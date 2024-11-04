Стало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области Голубевым

Posted 4 ноября, 11:11
Published 4 ноября, 11:11
Modified 4 ноября, 11:13
Updated 4 ноября, 11:13
Оба губернатора рассказали о своем уходе в телеграм-каналах 4 ноября. Глава Тамбовской области Максим Егоров записал видеообращение, в котором выразил глубочайшую признательность за то, что его удостоили чести занимать должность, благоустраивать регион и помогать людям. Также он отметил, что на протяжении трех лет пытался улучшить область плечом к плечу с народом.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев решил проинформировать население о своем уходе с помощью текстового поста. Он написал, что признателен тому, что дончане доверились ему и позволили решить множество актуальных вопросов, реализовать важные проекты и сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером. Кроме того, он отметил, что этого бы не произошло без помощи населения, президента страны Владимира Путина, правительства РФ и других неравнодушных людей.
Ранее стали известны причины отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева.