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Posted 4 ноября, 11:11

Published 4 ноября, 11:11

Modified 4 ноября, 11:13

Updated 4 ноября, 11:13

Стало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области Голубевым

Стало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области Голубевым

4 ноября 2024, 11:11
Фото: Правительство Ростовской области. Стало известно, кто ушел в отставку вместе с главой Ростовской области Голубевым

В один день с главой Ростовской области ушел в отставку еще один губернатор

Глава Тамбовской области Максим Егоров и губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщили о своей отставке, информирует «Газета.Ru».

Оба губернатора рассказали о своем уходе в телеграм-каналах 4 ноября. Глава Тамбовской области Максим Егоров записал видеообращение, в котором выразил глубочайшую признательность за то, что его удостоили чести занимать должность, благоустраивать регион и помогать людям. Также он отметил, что на протяжении трех лет пытался улучшить область плечом к плечу с народом.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев решил проинформировать население о своем уходе с помощью текстового поста. Он написал, что признателен тому, что дончане доверились ему и позволили решить множество актуальных вопросов, реализовать важные проекты и сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером. Кроме того, он отметил, что этого бы не произошло без помощи населения, президента страны Владимира Путина, правительства РФ и других неравнодушных людей.

Ранее стали известны причины отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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