Тело женщины нашли в вагоне поезда на ж/д вокзале «Ростов Главный»

Posted 4 ноября, 07:03
Published 4 ноября, 07:03
Modified 4 ноября, 07:05
Updated 4 ноября, 07:05
Мертвую пассажирку обнаружили около 23:00 мск. Когда поезд остановился на четвертом пути в Ростове-на-Дону, к транспорту подоспели экстренные службы. Медки констатировали смерть человека. Тело сняли с поезда и увезли в морг.
Кадры с места ЧП опубликовал telegram-канал «Ростов Главный», однако на них видно только столпившихся сотрудников экстренных служб.
— Вот горе-то какое! Ехала куда-то, может, к детям — проведать, может, к старым подругам, или, может, отдохнуть в санаторий. Эх… У вселенной на нас другие планы. Просто не доехать! — пишут шокированные подписчики в комментариях.
Ранее человек погиб, врезавшись на легковушке в столб.