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Posted 4 ноября, 07:03

Published 4 ноября, 07:03

Modified 4 ноября, 07:05

Updated 4 ноября, 07:05

Женщина умерла прямо в поезде на ж/д вокзале «Ростов Главный»

Тело женщины нашли в вагоне поезда на ж/д вокзале «Ростов Главный»

4 ноября 2024, 07:03
Фото: 1MI. Женщина умерла прямо в поезде на ж/д вокзале «Ростов Главный»

Женщина умерла прямо в поезде на ж/д вокзале «Ростов Главный»

Жуткое ЧП случилось в поезде на железнодорожном вокзале «Ростов Главный». В пути в одном из вагонов скончалась женщина.

Мертвую пассажирку обнаружили около 23:00 мск. Когда поезд остановился на четвертом пути в Ростове-на-Дону, к транспорту подоспели экстренные службы. Медки констатировали смерть человека. Тело сняли с поезда и увезли в морг.

Кадры с места ЧП опубликовал telegram-канал «Ростов Главный», однако на них видно только столпившихся сотрудников экстренных служб.

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— Вот горе-то какое! Ехала куда-то, может, к детям — проведать, может, к старым подругам, или, может, отдохнуть в санаторий. Эх… У вселенной на нас другие планы. Просто не доехать! — пишут шокированные подписчики в комментариях.

Ранее человек погиб, врезавшись на легковушке в столб.

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