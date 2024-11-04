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Posted 4 ноября, 09:44

Published 4 ноября, 09:44

Modified 4 ноября, 09:46

Updated 4 ноября, 09:46

Трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток

Трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток

4 ноября 2024, 09:44
Фото: 1MI. Трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток
Из-за неблагоприятных погодных условий трасса М-4 «Дон» на границе между Ростовской и Воронежской областью покрылась коркой льда, сообщают очевидцы.

На автодороге М-4 «Дон» прошел мокрый снег, который местами замерз и превратился в лед. Водители попали на настоящий каток на границе Ростовской и Воронежской области. Очевидцы сообщают, что из-за гололеда на трассе произошло ДТП с фурой, которая полностью перегородила дорогу в сторону Ростова-на-Дону

«На платку закрыли поворот. Все через Лосево едут», — написал очевидец.

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Добавим, что «Автодор» убедительно попросил водителей перейти на зимнюю резину и быть внимательнее на дорогах. В снегопад рекомендуется не спешить и держать увеличенную дистанцию до впереди едущего автомобиля.

Ранее синоптики спрогнозировали мокрый снег, гололед и морозы до -7 в Ростовскую область.

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