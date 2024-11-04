Трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток

Posted 4 ноября, 09:44
Published 4 ноября, 09:44
Modified 4 ноября, 09:46
Updated 4 ноября, 09:46
На автодороге М-4 «Дон» прошел мокрый снег, который местами замерз и превратился в лед. Водители попали на настоящий каток на границе Ростовской и Воронежской области. Очевидцы сообщают, что из-за гололеда на трассе произошло ДТП с фурой, которая полностью перегородила дорогу в сторону Ростова-на-Дону
«На платку закрыли поворот. Все через Лосево едут», — написал очевидец.
Добавим, что «Автодор» убедительно попросил водителей перейти на зимнюю резину и быть внимательнее на дорогах. В снегопад рекомендуется не спешить и держать увеличенную дистанцию до впереди едущего автомобиля.
Ранее синоптики спрогнозировали мокрый снег, гололед и морозы до -7 в Ростовскую область.