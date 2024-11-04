Трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток

На автодороге М-4 «Дон» прошел мокрый снег, который местами замерз и превратился в лед. Водители попали на настоящий каток на границе Ростовской и Воронежской области. Очевидцы сообщают, что из-за гололеда на трассе произошло ДТП с фурой, которая полностью перегородила дорогу в сторону Ростова-на-Дону