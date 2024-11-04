Упавшая крупная ветка пробила новый автомобиль в центре Ростова-на-Дону

Posted 4 ноября, 14:31
Published 4 ноября, 14:31
Modified 4 ноября, 14:33
Updated 4 ноября, 14:33
В Ростове-на-Дону продолжает бушевать штормовой ветер. В этот раз он сбил большую ветку с дерева, растущего на Буденновском проспекте. Она прилетела прямо на новый отечественный автомобиль Lada Vesta. Кто-то припарковал машину прямо под деревом.
На первый взгляд авто несильно пострадало, однако, вероятнее всего, ветка оставила царапины, вмятины и могла разбить стекла.
Ростовчане назвали такой поступок необдуманным: «В такую погоду ставить машину под деревом — безумие».
«От всей души сочувствую владельцу, надеюсь никто не пострадал», — написал пользователь.
Ранее сотрудники МЧС предупредили население о том, что штормовой ветер до 115 км в час пришел в Ростовскую область.