Упавшая крупная ветка пробила новый автомобиль в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону продолжает бушевать штормовой ветер. В этот раз он сбил большую ветку с дерева, растущего на Буденновском проспекте. Она прилетела прямо на новый отечественный автомобиль Lada Vesta. Кто-то припарковал машину прямо под деревом.