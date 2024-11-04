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Posted 4 ноября, 14:31

Published 4 ноября, 14:31

Modified 4 ноября, 14:33

Updated 4 ноября, 14:33

Упавшая крупная ветка пробила новый автомобиль в центре Ростова-на-Дону

Упавшая крупная ветка пробила новый автомобиль в центре Ростова-на-Дону

4 ноября 2024, 14:31
Фото: 1MI. Упавшая крупная ветка пробила новый автомобиль в центре Ростова-на-Дону
Сильный ветер оторвал крупную ветку от дерева на Буденновском. Она рухнула прямо на новый легковой автомобиль, припаркованный рядом, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

В Ростове-на-Дону продолжает бушевать штормовой ветер. В этот раз он сбил большую ветку с дерева, растущего на Буденновском проспекте. Она прилетела прямо на новый отечественный автомобиль Lada Vesta. Кто-то припарковал машину прямо под деревом.

На первый взгляд авто несильно пострадало, однако, вероятнее всего, ветка оставила царапины, вмятины и могла разбить стекла.

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Ростовчане назвали такой поступок необдуманным: «В такую погоду ставить машину под деревом — безумие».

«От всей души сочувствую владельцу, надеюсь никто не пострадал», — написал пользователь.

Ранее сотрудники МЧС предупредили население о том, что штормовой ветер до 115 км в час пришел в Ростовскую область.

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