В ДТП с междугородним автобусом в Азове пострадали три человека

Posted 4 ноября, 08:42
Published 4 ноября, 08:42
Modified 4 ноября, 08:44
Updated 4 ноября, 08:44
Инцидент произошел вечером 3 ноября на Кагальницком шоссе в Азове. 34-летний водитель крупногабаритного автобуса King Long, следуя маршруту, начал поворачивать налево на регулируемом перекрестке. Однако в этот момент по встречной полосе ехала машина ВАЗ-2114. Общественный транспорт не уступил дорогу легковушке, что привело к сильному столкновению.
В аварии пострадал 24-летний водитель отечественного авто и два его пассажира. Врачи госпитализировали раненных в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП.
Ранее семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога.