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Posted 4 ноября, 08:42

Published 4 ноября, 08:42

Modified 4 ноября, 08:44

Updated 4 ноября, 08:44

Три человека попали в больницу после ДТП с междугородним автобусом в Азове

В ДТП с междугородним автобусом в Азове пострадали три человека

4 ноября 2024, 08:42
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области. Три человека попали в больницу после ДТП с междугородним автобусом в Азове
В Азове на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и большой междугородний автобус. Пострадали три человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел вечером 3 ноября на Кагальницком шоссе в Азове. 34-летний водитель крупногабаритного автобуса King Long, следуя маршруту, начал поворачивать налево на регулируемом перекрестке. Однако в этот момент по встречной полосе ехала машина ВАЗ-2114. Общественный транспорт не уступил дорогу легковушке, что привело к сильному столкновению.

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В аварии пострадал 24-летний водитель отечественного авто и два его пассажира. Врачи госпитализировали раненных в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП.

Ранее семь машин разбились в массовой аварии в центре Таганрога.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ДТП#Азов#Автобус#Транспорт#Авария#Автомобили#Водители#Пострадавшие#Столкновение#Госавтоинспекция#Происшествия
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