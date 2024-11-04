В ДТП с междугородним автобусом в Азове пострадали три человека

Инцидент произошел вечером 3 ноября на Кагальницком шоссе в Азове. 34-летний водитель крупногабаритного автобуса King Long, следуя маршруту, начал поворачивать налево на регулируемом перекрестке. Однако в этот момент по встречной полосе ехала машина ВАЗ-2114. Общественный транспорт не уступил дорогу легковушке, что привело к сильному столкновению.