В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева

Напомним, неделю назад в пресс-службе главы региона так же неоднозначно отреагировали и на информацию о скорой отставке главы региона. В тот раз отметили лишь то, что кадровые перестановки — прерогатива президента, а Василий Юрьич тем временем активно работает над текущей повесткой вместе со всей своей командой.