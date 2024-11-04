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Posted 4 ноября, 18:06

Published 4 ноября, 18:06

Modified 4 ноября, 18:11

Updated 4 ноября, 18:11

В правительстве Ростовской области прокомментировали обыски у Голубева

В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева

4 ноября 2024, 18:06
Фото: тг Василия Голубева. В правительстве Ростовской области прокомментировали обыски у Голубева
Пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова прокомментировала сообщения об обысках в его кабинете 2 ноября.

Местные СМИ опубликовали информацию о том, что у Василия Голубева, который заявил об отставке, прошли обыски накануне. В правительстве региона заявили, что эта информация «не соответствует действительности».

— Василий Юрьевич сегодня проводил торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства, потом находился на рабочем месте, проводил совещания. На завтра намечены рабочие совещания и встречи, — сообщила Ирина Четвертакова.

Примечательно, что в комментарии нет ни слова о том, что происходило 2 ноября — именно тогда силовики, по данным СМИ, якобы нагрянули в кабинет к Голубеву.

Напомним, неделю назад в пресс-службе главы региона так же неоднозначно отреагировали и на информацию о скорой отставке главы региона. В тот раз отметили лишь то, что кадровые перестановки — прерогатива президента, а Василий Юрьич тем временем активно работает над текущей повесткой вместе со всей своей командой.

Днем 4 ноября Василий Голубев ошарашил всех заявлением о внезапном уходе с должности.

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