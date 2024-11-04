В Ростове-на-Дону отремонтируют мемориал «Крепостная стена» за 1 млн рублей

Управление ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика для ремонта мемориала «Крепостная стена», расположенного на пересечении улицы Большая Садовая и переулка Крепостного. На выполнение работ из городского бюджета выделят чуть больше одного миллиона рублей.