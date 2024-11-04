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Posted 4 ноября, 09:30

Published 4 ноября, 09:30

Modified 4 ноября, 09:32

Updated 4 ноября, 09:32

В Ростове-на-Дону отремонтируют мемориал «Крепостная стена» за 1 млн рублей

В Ростове-на-Дону отремонтируют мемориал «Крепостная стена» за 1 млн рублей

4 ноября 2024, 09:30
Фото: ru.ruwiki.ru. В Ростове-на-Дону отремонтируют мемориал «Крепостная стена» за 1 млн рублей
В Ростове планируют отремонтировать гранитные поверхности мемориала «Крепостная стена». Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

Управление ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика для ремонта мемориала «Крепостная стена», расположенного на пересечении улицы Большая Садовая и переулка Крепостного. На выполнение работ из городского бюджета выделят чуть больше одного миллиона рублей.

Этих средств хватит, чтобы оплатить труд рабочих и машинистов, эксплуатацию спецтехники, строительные материалы, перевозку и сами ремонтно-строительные работы.

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Добавим, что работы по ремонту мемориала должны быть завершены 15 декабря включительно.

Ранее стало известно, что городскую больницу № 4 в Ростове-на-Дону капитально отремонтируют более чем за 120 миллионов рублей. Подробнее о работах в материале RostovGazeta.

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