В Ростове-на-Дону отремонтируют мемориал «Крепостная стена» за 1 млн рублей

Posted 4 ноября, 09:30
Published 4 ноября, 09:30
Modified 4 ноября, 09:32
Updated 4 ноября, 09:32
Управление ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика для ремонта мемориала «Крепостная стена», расположенного на пересечении улицы Большая Садовая и переулка Крепостного. На выполнение работ из городского бюджета выделят чуть больше одного миллиона рублей.
Этих средств хватит, чтобы оплатить труд рабочих и машинистов, эксплуатацию спецтехники, строительные материалы, перевозку и сами ремонтно-строительные работы.
Добавим, что работы по ремонту мемориала должны быть завершены 15 декабря включительно.
Ранее стало известно, что городскую больницу № 4 в Ростове-на-Дону капитально отремонтируют более чем за 120 миллионов рублей. Подробнее о работах в материале RostovGazeta.