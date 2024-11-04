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Posted 4 ноября, 13:41

Published 4 ноября, 13:41

Modified 4 ноября, 13:43

Updated 4 ноября, 13:43

Ветром сорвало балкон многоэтажного дома в центре Ростова

Ветром сорвало балкон многоэтажного дома в центре Ростова

4 ноября 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney. Ветром сорвало балкон многоэтажного дома в центре Ростова
В Ростове-на-Дону ветер снес балкон на втором этаже в одной из многоэтажек. ЧП случилось 4 ноября на проспекте Буденновском.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Ростовская телега». Автор поста сообщил, что там оторвалась обшивка балкона.

— Обшивка? Там полбалкона с ограждением улетело! — отметили подписчики в комментариях.
Ветром сорвало балкон многоэтажного дома в центре РостоваВетром сорвало балкон многоэтажного дома в центре Ростова
Ветром сорвало балкон многоэтажного дома в центре Ростова.
Фото: тг Ростовская телега. https://t.me/telega_rostov/12813
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И действительно, на кадрах можно рассмотреть металлическую конструкцию, скрытую под металлопрофилем.

О пострадавших ничего не известно.

Ранее RostovGazeta сообщала о десятках других ЧП, случившихся из-за мощного порыва ветра, который принес циклон «Мартина». Это и упавшие балконы, и разбившиеся вдребезги стеклянные остановки, и раздавленные под тяжестью деревьев авто.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Балкон#Происшествия#Многоэтажный дом
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