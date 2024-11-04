Ветром сорвало балкон многоэтажного дома в центре Ростова.

Ранее RostovGazeta сообщала о десятках других ЧП, случившихся из-за мощного порыва ветра, который принес циклон «Мартина». Это и упавшие балконы, и разбившиеся вдребезги стеклянные остановки, и раздавленные под тяжестью деревьев авто.