Ветром сорвало балкон многоэтажного дома в центре Ростова.

Posted 4 ноября, 13:41
Published 4 ноября, 13:41
Modified 4 ноября, 13:43
Updated 4 ноября, 13:43
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в telegram-канале «Ростовская телега». Автор поста сообщил, что там оторвалась обшивка балкона.
— Обшивка? Там полбалкона с ограждением улетело! — отметили подписчики в комментариях.
И действительно, на кадрах можно рассмотреть металлическую конструкцию, скрытую под металлопрофилем.
О пострадавших ничего не известно.
Ранее RostovGazeta сообщала о десятках других ЧП, случившихся из-за мощного порыва ветра, который принес циклон «Мартина». Это и упавшие балконы, и разбившиеся вдребезги стеклянные остановки, и раздавленные под тяжестью деревьев авто.