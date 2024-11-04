Владимир Путин принял отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева

Как сообщала RostovGazeta, об отставке Василий Юрьевич сообщил в этот же день, 4 ноября. Позже местные СМИ рассказали, что накануне у чиновника прошли обыски в кабинете. В пресс-службе правительства Ростовской области эту информацию опровергли.