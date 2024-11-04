Владимир Путин принял отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева

Posted 4 ноября, 18:33
Published 4 ноября, 18:33
Modified 4 ноября, 18:35
Updated 4 ноября, 18:35
Как сообщала RostovGazeta, об отставке Василий Юрьевич сообщил в этот же день, 4 ноября. Позже местные СМИ рассказали, что накануне у чиновника прошли обыски в кабинете. В пресс-службе правительства Ростовской области эту информацию опровергли.
На смену Голубеву назначили Юрия Слюсаря. Руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) уволился почти одновременно с заявлением губернатора Ростовской области. Эксперты считали его одним из главных кандидатов на место главы региона после ухода Василия Голубева.