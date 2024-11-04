rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 18:33

Published 4 ноября, 18:33

Modified 4 ноября, 18:35

Updated 4 ноября, 18:35

Владимир Путин принял отставку губернатора Ростовской области

Владимир Путин принял отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева

4 ноября 2024, 18:33
Фото: тг Василия Голубева. Владимир Путин принял отставку губернатора Ростовской области
Василий Голубев официально покидает пост главы Ростовской области. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора 4 ноября, подписав соответствующий указ.

Как сообщала RostovGazeta, об отставке Василий Юрьевич сообщил в этот же день, 4 ноября. Позже местные СМИ рассказали, что накануне у чиновника прошли обыски в кабинете. В пресс-службе правительства Ростовской области эту информацию опровергли.

В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева
Узнать подробнее

На смену Голубеву назначили Юрия Слюсаря. Руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) уволился почти одновременно с заявлением губернатора Ростовской области. Эксперты считали его одним из главных кандидатов на место главы региона после ухода Василия Голубева.

Читайте также:
Кремль отказался от комментария о возможной отставке главы Ростовской областиПутин назначил исполняющим обязанности главы Ростовской области Юрия СлюсаряСМИ сообщают о скорой отставке губернатора Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Обыски#Владимир Путин#Василий Голубев#Отставка#Пресс-служба#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика