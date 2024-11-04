rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 11:27

Published 4 ноября, 11:27

Modified 4 ноября, 11:29

Updated 4 ноября, 11:29

«Взломали, что ли?»: жители Ростовской области не поверили в отставку Голубева

«Взломали, что ли?»: жители Ростовской области не поверили в отставку Голубева

4 ноября 2024, 11:27
Фото: тг Василий Голубев.. t.me/golubev_vu. «Взломали, что ли?»: жители Ростовской области не поверили в отставку Голубева

Жители Ростовской области не поверили в отставку губернатора Голубева

Жители Ростовской области активно обсуждают отставку губернатора Василия Голубева. Спустя 10 минут после публикации главы региона в telegram-канале появились сотни комментариев.

Ранее стало известно, что Василий Голубев сообщил о решении уйти в отставку. Он заявил, что покидает пост в связи с переходом на другую работу.

— Это давно все знали и ждали. Наконец-то! — высказался один из подписчиков. — Может, теперь дороги станут нормальные.
— Это просто праздник какой то, — добавил другой.
— Взломали, что ли? — Не поверили прочитанному некоторые. — Это реально или фейк?
Треть автобусов не выходит на маршруты в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Нашлись и те, кого эта новость расстроила.

— Очень жаль. Помогал нам на СВО и ветеранам, — отметили другие.
— А кто будет на его месте теперь? Откуда мы знаем? Сейчас как придет кто-нибудь, и крах будет, — переживают третьи.

В пресс-службе губернатора также подтвердили новость, добавив, что сообщение в тг-канале губернатора — не фейк, и глава региона действительно принял такое решение. При этом Василий Голубев остается губернатором до того момента, как будет назначен исполняющий обязанности.

Читайте также:
Глава Ростовской области Василий Голубев ушел в отставкуСтали известны причины отставки губернатора Ростовской области Василия ГолубеваИтоги недели: Голубеву пророчат отставку, пока Ростовскую область окутал первый снег
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Фейк#Telegram#Дороги#Комментарии#СМИ#Отставка#Новость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика