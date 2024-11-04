«Взломали, что ли?»: жители Ростовской области не поверили в отставку Голубева

Posted 4 ноября, 11:27
Published 4 ноября, 11:27
Modified 4 ноября, 11:29
Updated 4 ноября, 11:29
Ранее стало известно, что Василий Голубев сообщил о решении уйти в отставку. Он заявил, что покидает пост в связи с переходом на другую работу.
— Это давно все знали и ждали. Наконец-то! — высказался один из подписчиков. — Может, теперь дороги станут нормальные.
— Это просто праздник какой то, — добавил другой.
— Взломали, что ли? — Не поверили прочитанному некоторые. — Это реально или фейк?
Нашлись и те, кого эта новость расстроила.
— Очень жаль. Помогал нам на СВО и ветеранам, — отметили другие.
— А кто будет на его месте теперь? Откуда мы знаем? Сейчас как придет кто-нибудь, и крах будет, — переживают третьи.
В пресс-службе губернатора также подтвердили новость, добавив, что сообщение в тг-канале губернатора — не фейк, и глава региона действительно принял такое решение. При этом Василий Голубев остается губернатором до того момента, как будет назначен исполняющий обязанности.