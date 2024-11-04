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Posted 4 ноября, 16:29

Published 4 ноября, 16:29

Modified 4 ноября, 16:31

Updated 4 ноября, 16:31

Юрий Слюсарь покидает пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации

Юрий Слюсарь покидает пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации

4 ноября 2024, 16:29
Фото: 1MI. Юрий Слюсарь покидает пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации
Юрий Слюсарь, являющийся одним из предполагаемых кандидатов на пост губернатора Ростовской области, уходит с должности генерального директора «Объединенной авиастроительной корпорации», информирует «Коммерсантъ».

Издание рассказало о кадровых перестановках в государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции Ростех. Новым гендиректором ОАК станет Вадим Бадеха — глава Объединенной двигателестроительной корпорации. А руководство ОДК возьмет на себя глава «ОДК-Климов» Александр Грачев.

В свою очередь текущий гендиректор ОАК Юрий Слюсарь покинет свой пост в кротчайшие сроки. Есть вероятность того, что он станет новым губернатором Ростовской области.

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Добавим, что официальной информации о назначении исполняющего обязанности губернатора Ростовской области не поступало.

Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубев 4 ноября сообщил о своей отставке.

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