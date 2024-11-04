Юрий Слюсарь покидает пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации

Posted 4 ноября, 16:29
Published 4 ноября, 16:29
Modified 4 ноября, 16:31
Updated 4 ноября, 16:31
Издание рассказало о кадровых перестановках в государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции Ростех. Новым гендиректором ОАК станет Вадим Бадеха — глава Объединенной двигателестроительной корпорации. А руководство ОДК возьмет на себя глава «ОДК-Климов» Александр Грачев.
В свою очередь текущий гендиректор ОАК Юрий Слюсарь покинет свой пост в кротчайшие сроки. Есть вероятность того, что он станет новым губернатором Ростовской области.
Добавим, что официальной информации о назначении исполняющего обязанности губернатора Ростовской области не поступало.
Напомним, что губернатор Ростовской области Василий Голубев 4 ноября сообщил о своей отставке.