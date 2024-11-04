Юрий Слюсарь покидает пост гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации

Издание рассказало о кадровых перестановках в государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции Ростех. Новым гендиректором ОАК станет Вадим Бадеха — глава Объединенной двигателестроительной корпорации. А руководство ОДК возьмет на себя глава «ОДК-Климов» Александр Грачев.