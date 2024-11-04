Жителей Таганрога могут эвакуировать из-за ветрового нагона воды в заливе

Posted 4 ноября, 17:24
Published 4 ноября, 17:24
Modified 4 ноября, 17:26
Updated 4 ноября, 17:26
Камбулова предупредила жителей Таганрога о том, что возможно им придется на какое-то время покинуть свои дома. Это связано с тем, что был зафиксировано увеличение уровня воды в заливе, что может привести к подтоплению территорий.
«В настоящее время сотрудники Управления защиты ЧС проводят подомовой обход таганрожцев, чьё жильё находится в неблагоприятной зоне», — написала глава города.
Добавим, что в Таганроге круглосуточно работают мониторинговые группы, контролирующие силу ветрового нагона, и спасатели. У них есть всё необходимое оборудование, включая мотопомпы и насосы. Однако жителям города нужно задуматься о защите домов, вещей и подготовиться к возможной эвакуации.
До этого стало известно, что хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду.