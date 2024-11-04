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Posted 4 ноября, 17:24

Published 4 ноября, 17:24

Modified 4 ноября, 17:26

Updated 4 ноября, 17:26

Жителей Таганрога могут эвакуировать из-за ветрового нагона воды в заливе

Жителей Таганрога могут эвакуировать из-за ветрового нагона воды в заливе

4 ноября 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney. Жителей Таганрога могут эвакуировать из-за ветрового нагона воды в заливе
Штормовой ветер поднял уровень воды в Таганрогском заливе. В связи с этим жителей части территорий города могут эвакуировать, рассказала в своем телеграм-канале глава Таганрога Светлана Камбулова.

Камбулова предупредила жителей Таганрога о том, что возможно им придется на какое-то время покинуть свои дома. Это связано с тем, что был зафиксировано увеличение уровня воды в заливе, что может привести к подтоплению территорий.

«В настоящее время сотрудники Управления защиты ЧС проводят подомовой обход таганрожцев, чьё жильё находится в неблагоприятной зоне», — написала глава города.

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Добавим, что в Таганроге круглосуточно работают мониторинговые группы, контролирующие силу ветрового нагона, и спасатели. У них есть всё необходимое оборудование, включая мотопомпы и насосы. Однако жителям города нужно задуматься о защите домов, вещей и подготовиться к возможной эвакуации.

До этого стало известно, что хутор Дугино в Ростовской области уходит под воду.

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