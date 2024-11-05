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Posted 5 ноября, 11:15

Published 5 ноября, 11:15

Modified 5 ноября, 11:17

Updated 5 ноября, 11:17

Больше 20 автомобилей пострадали из-за штормового ветра в Ростове

Больше 20 автомобилей пострадали из-за штормового ветра в Ростове

5 ноября 2024, 11:15
Фото: ДПЧС по РО. Больше 20 автомобилей пострадали из-за штормового ветра в Ростове
С 1 по 4 ноября штормовой ветер повалил 155 деревьев в Ростове-на-Дону. За это время от падения насаждений пострадало более 20 транспортных средств. Сведениями поделился глава городской управы Алексей Логвиненко.

За несколько дней ноября сильный ветер принес в Ростовскую области большое количество разрушений. Жители региона рассказывали о падениях деревьев, балконов и бетонных столбов, о подтоплениях и оторванных крышах. Также не повезло и некоторым автовладельцам, чьи транспортные средства оказалась раздавлены упавшими деревьями и ветками. По информации Логвиненко, в Ростове-на-Дону деревья повредили 21 автомобиль.

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Фото: ТГ-канал don_mash

Напомним, что максимальная скорость ветра достигала 115 километров в час. В связи с чем сотрудники регионального МЧС объявили штормовое предупреждение в Ростовской области.

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