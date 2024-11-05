Больше 20 автомобилей пострадали из-за штормового ветра в Ростове

За несколько дней ноября сильный ветер принес в Ростовскую области большое количество разрушений. Жители региона рассказывали о падениях деревьев, балконов и бетонных столбов, о подтоплениях и оторванных крышах. Также не повезло и некоторым автовладельцам, чьи транспортные средства оказалась раздавлены упавшими деревьями и ветками. По информации Логвиненко, в Ростове-на-Дону деревья повредили 21 автомобиль.