Борис Вальтер стал Председателем Совета Ростовского отделения партии «Новые люди»

Posted 5 ноября, 07:30
Published 5 ноября, 07:30
Modified 5 ноября, 07:30
Updated 5 ноября, 07:30
Главным событием мероприятия стал переход действующего депутата Законодательного собрания РО Бориса Вальтера, в партию «Новые Люди» на руководящую должность председателя Совета Ростовского регионального отделения.
На мероприятии присутствовало порядка 100 человек. Среди них — действующие депутаты донского парламента и городских Дум, эксперты. Присоединились к форсайт-сессии представители Комитетов регионального отделения партии, члены Общественной палаты Ростовской области, а также донские предприниматели.
Отвечая на вопросы журналистов, Борис Вальтер пояснил, что к партии здравого смысла он примкнул по нескольким причинам.
— Для меня «Новые люди» это партия про новые идеи и новые взаимодействия. Когда я принимал решение о переходе, а принималось оно не просто, я увидел, что это действительно партия с новым мышлением. Я полностью разделяю программную установку партии и так же придерживаюсь мнения, что нам нужно уходить от вертикального структурирования к горизонтальному. Быть ближе к гражданскому сообществу и работать с ним, — поделился Борис Вальтер.
Депутат добавил, что партия «Новые люди» молодая не просто по времени своего существования, но и по среднему возрасту своего актива и своих избирателей. «Новые люди» ставят перед собой амбициозные задачи.
— Когда я смотрю на наш актив, на огонь в глазах, у меня рождается уверенность, что эта энергичность, в сочетании с нашим опытом политической работы, даст очень хороший эффект, — сказал Борис Вальтер.
Среди множества обсуждаемых вопросов выделялись два главных. Первый касался объединения партийных организаций «Новых людей», «Партии Роста» и недавнего перехода команды Бориса Вальтера. Вторая — открытия нового политического сезона.
Как отметил экс-секретарь регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области, а ныне член Совета регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Симаков, встреча касается не только нового политического сезона, но и носит объединительный характер. По его словам, это особенно символично в преддверии празднования Дня народного единства.
— «Партию Роста» в Ростове с юридической точки зрения мы еще не ликвидировали, поэтому сегодня ставим точку. Передаем все дела, налоговые документы и прочее. Можно сказать, что это самая крупная встреча бывших членов «Партии Роста» в составе «Новых Людей», — пояснил Игорь Симаков.
Для секретаря Совета регионального отделения партии «Новые Люди» Александра Чухлебова, форсайт-сессия — очередная ступень в новый политический сезон.
— В следующем году в нашем регионе будет много избирательных кампаний. Состоятся выборы губернатора Ростовской области, пройдут выборы в городские Думы. Изберут городскую Думу Ростова-на-Дону и Думы еще семи городов Ростовской области. Мы намерены везде заявиться и победить. Для нас очень важно чтобы «Новые Люди» были представлены в каждом городе. Достижению поставленных целей безусловно будет способствовать объединение с «Партией Роста» и командой действующего депутата донского парламента Бориса Вальтера, — отметил Александр Чухлебов.
Добавим, что все мероприятие напоминало мозговой штурм, где каждый голос был услышан, а здравый смысл, преобладал над эмоциями.