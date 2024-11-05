Борис Вальтер стал Председателем Совета Ростовского отделения партии «Новые люди»

— Для меня «Новые люди» это партия про новые идеи и новые взаимодействия. Когда я принимал решение о переходе, а принималось оно не просто, я увидел, что это действительно партия с новым мышлением. Я полностью разделяю программную установку партии и так же придерживаюсь мнения, что нам нужно уходить от вертикального структурирования к горизонтальному. Быть ближе к гражданскому сообществу и работать с ним, — поделился Борис Вальтер.