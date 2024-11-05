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Posted 5 ноября, 07:30

Published 5 ноября, 07:30

Modified 5 ноября, 07:30

Updated 5 ноября, 07:30

Борис Вальтер стал Председателем Совета Ростовского отделения партии «Новые люди»

Борис Вальтер стал Председателем Совета Ростовского отделения партии «Новые люди»

5 ноября 2024, 07:30
Фото: Партия «Новые Люди».
Партия «Новые Люди» провела в Ростове форсайт-сессию, посвященную началу нового политического сезона.

Главным событием мероприятия стал переход действующего депутата Законодательного собрания РО Бориса Вальтера, в партию «Новые Люди» на руководящую должность председателя Совета Ростовского регионального отделения.

На мероприятии присутствовало порядка 100 человек. Среди них — действующие депутаты донского парламента и городских Дум, эксперты. Присоединились к форсайт-сессии представители Комитетов регионального отделения партии, члены Общественной палаты Ростовской области, а также донские предприниматели.

Фото: Партия «Новые Люди»

Отвечая на вопросы журналистов, Борис Вальтер пояснил, что к партии здравого смысла он примкнул по нескольким причинам.

— Для меня «Новые люди» это партия про новые идеи и новые взаимодействия. Когда я принимал решение о переходе, а принималось оно не просто, я увидел, что это действительно партия с новым мышлением. Я полностью разделяю программную установку партии и так же придерживаюсь мнения, что нам нужно уходить от вертикального структурирования к горизонтальному. Быть ближе к гражданскому сообществу и работать с ним, — поделился Борис Вальтер.

Депутат добавил, что партия «Новые люди» молодая не просто по времени своего существования, но и по среднему возрасту своего актива и своих избирателей. «Новые люди» ставят перед собой амбициозные задачи.

Председатель Совета Ростовского отделения партии «Новые люди» Борис ВальтерПредседатель Совета Ростовского отделения партии «Новые люди» Борис Вальтер
Председатель Совета Ростовского отделения партии «Новые люди» Борис Вальтер. Фото: Партия «Новые Люди»

— Когда я смотрю на наш актив, на огонь в глазах, у меня рождается уверенность, что эта энергичность, в сочетании с нашим опытом политической работы, даст очень хороший эффект, — сказал Борис Вальтер.

Среди множества обсуждаемых вопросов выделялись два главных. Первый касался объединения партийных организаций «Новых людей», «Партии Роста» и недавнего перехода команды Бориса Вальтера. Вторая — открытия нового политического сезона.

Как отметил экс-секретарь регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области, а ныне член Совета регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Симаков, встреча касается не только нового политического сезона, но и носит объединительный характер. По его словам, это особенно символично в преддверии празднования Дня народного единства.

— «Партию Роста» в Ростове с юридической точки зрения мы еще не ликвидировали, поэтому сегодня ставим точку. Передаем все дела, налоговые документы и прочее. Можно сказать, что это самая крупная встреча бывших членов «Партии Роста» в составе «Новых Людей», — пояснил Игорь Симаков.

Для секретаря Совета регионального отделения партии «Новые Люди» Александра Чухлебова, форсайт-сессия — очередная ступень в новый политический сезон.

Секретарь Совета регионального отделения партии «Новые Люди» Александр ЧухлебовСекретарь Совета регионального отделения партии «Новые Люди» Александр Чухлебов
Секретарь Совета регионального отделения партии «Новые Люди» Александр Чухлебов. Фото: Партия «Новые Люди»

— В следующем году в нашем регионе будет много избирательных кампаний. Состоятся выборы губернатора Ростовской области, пройдут выборы в городские Думы. Изберут городскую Думу Ростова-на-Дону и Думы еще семи городов Ростовской области. Мы намерены везде заявиться и победить. Для нас очень важно чтобы «Новые Люди» были представлены в каждом городе. Достижению поставленных целей безусловно будет способствовать объединение с «Партией Роста» и командой действующего депутата донского парламента Бориса Вальтера, — отметил Александр Чухлебов.

Добавим, что все мероприятие напоминало мозговой штурм, где каждый голос был услышан, а здравый смысл, преобладал над эмоциями.

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