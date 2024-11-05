Дальневосточные железнодорожники уложили 8,1 км пути на перегоне БАМа за сутки

Posted 5 ноября, 10:10
Published 5 ноября, 10:10
Modified 25 ноября, 10:24
Updated 25 ноября, 10:24
Предыдущий рекорд состоялся во время всесоюзного строительства первой ветки БАМа, когда строителям удалось за аналогичный период времени уложить 5,4 км путей.
Работы велись сразу с двух направлений — от разъезда Побожий и станции Тында. Финальное скрепление второго пути было сделано ключом, который использовался при укладке последнего звена восточного участка Байкало-Амурской магистрали на разъезде Мирошниченко в 1984 году.
Реконструкция перегона Тында — Побожий ведется в рамках проекта модернизации второго этапа Восточного полигона. Участок проходит вдоль русла реки Тында, пересекает несколько ручьев и реку Сети. Для преодоления водных преград возведены 7 мостов. Чтобы обезопасить инфраструктуру от весенних паводков, обустроены водоотводные кюветы и канавы. Всего переработано более 200 тыс. кубометров грунта. Для сохранения в летний период вечной мерзлоты в основании земляного полотна выполнена скальная охлаждающая наброска — более 5,6 тыс. кубометров.
Всего в 2024 году на линии Тында — Штурм, на котором расположен участок Тында — Побожий, ведется реконструкция 9 перегонов, движение поездов открыто уже на трех из них. Уложено почти 50 км второго пути.
Завершение комплексной модернизации всей линии повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 54,9 млн тонн.
Отметим, что 40 лет назад — 27 октября 1984 года — во время митинга в Тынде было открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.