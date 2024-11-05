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Posted 5 ноября, 16:12

Published 5 ноября, 16:12

Modified 5 ноября, 16:12

Updated 5 ноября, 16:12

Нехватка водителей автобусов есть как в крупных городах, так и в посёлках

Дефицит водителей общественного транспорта достиг 40% в Ростовской области

5 ноября 2024, 16:12
Фото: 1MI. Нехватка водителей автобусов есть как в крупных городах, так и в посёлках
Нехватка водителей автобусов есть как в крупных городах, так и в посёлках, сообщили в Заксобрании Ростовской области.

Обеспеченность водительскими кадрами в регионе депутаты оценили в 60%. Проблема существует во всех муниципалитетах Ростовской области. Но особенно остро ситуация обстоит в Ростове.

«У города Ростова возможностей, наверное, побольше, но им и требуется больше», — заявил первый зампредседателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев.

В сёлах же водителей не хватает из-за большого количества нерентабельных маршрутов.

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Ранее власти Ростова заявили, что повысили доходы водителям общественного транспорта до 120 тысяч рублей в месяц. Но и это не помогло привлечь новых сотрудников.

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