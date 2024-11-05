Дефицит водителей общественного транспорта достиг 40% в Ростовской области

Posted 5 ноября, 16:12
Published 5 ноября, 16:12
Modified 5 ноября, 16:12
Updated 5 ноября, 16:12
Обеспеченность водительскими кадрами в регионе депутаты оценили в 60%. Проблема существует во всех муниципалитетах Ростовской области. Но особенно остро ситуация обстоит в Ростове.
«У города Ростова возможностей, наверное, побольше, но им и требуется больше», — заявил первый зампредседателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев.
В сёлах же водителей не хватает из-за большого количества нерентабельных маршрутов.
Ранее власти Ростова заявили, что повысили доходы водителям общественного транспорта до 120 тысяч рублей в месяц. Но и это не помогло привлечь новых сотрудников.