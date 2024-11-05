Движение ограничат на четырех улицах Ростова

11 ноября на двух улицах Ростова-на-Дону начнутся работы с системой ливневой канализации. Речь идет о пересечении Привокзальной улицы и проспекта Стачки, а также об улице Водников на отрезке от здания №5 до улицы Нансена. Водители не смогут пересекать указанные участки вплоть до 11 декабря.