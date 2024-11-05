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Posted 5 ноября, 11:40

Published 5 ноября, 11:40

Modified 5 ноября, 11:42

Updated 5 ноября, 11:42

Движение машин ограничат на четырех улицах Ростова до конца года

Движение ограничат на четырех улицах Ростова

5 ноября 2024, 11:40
Фото: rostovgazeta.ru. Движение машин ограничат на четырех улицах Ростова до конца года
В Ростове-на-Дону пройдет ряд работ на подземных коммуникациях. В связи с этим четыре улицы перекроют для передвижения транспортных средств. Информация размещена на сайте администрации города.

11 ноября на двух улицах Ростова-на-Дону начнутся работы с системой ливневой канализации. Речь идет о пересечении Привокзальной улицы и проспекта Стачки, а также об улице Водников на отрезке от здания №5 до улицы Нансена. Водители не смогут пересекать указанные участки вплоть до 11 декабря.

Кроме того, 11 ноября стартует производство работ на канализационной сети по переулку Таманскому, а именно на участке от дома № 2А от улицы Нансена. В связи с этим будет введено ограничение движения транспортных средств. Работы закончат 20 декабря.

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А с 12 ноября по 20 декабря коммунальщики займутся водопроводом по Таганрогской улице на отрезке между улицами Гагринская и Дебальцевская. На это время крайнюю правую полосу с северной стороны дороги также перекроют для автомобилистов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что с 6 ноября еще четыре улицы перекроют в Ростове-на-Дону до конца года, но уже в центральной части города.

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