Экс-директор дептранса Ростова получил повышение в Таганроге

По данным «АиФ-Ростов» со ссылкой на источник, 46-летний чиновник занял место Светланы Камбуловой, которую назначили главой Таганрога в начале октября. Ее предшественник Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на эту должность. Камбулова стала первой женщиной-главой администрации за всю историю города.