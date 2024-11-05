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Posted 5 ноября, 09:35

Published 5 ноября, 09:35

Modified 5 ноября, 09:37

Updated 5 ноября, 09:37

Экс-директор дептранса Ростова получил повышение в Таганроге

Экс-директор дептранса Ростова получил повышение в Таганроге

5 ноября 2024, 09:35
Фото: rostov-gorod.ru. Экс-директор дептранса Ростова получил повышение в Таганроге
Бывший директор департамента транспорта в Ростове получил должность первого замглавы администрации Таганрога. Христофор Ермашов будет курировать экономразвитие, закупки, потребительский рынок, туризм, ценовую политику и другое, сообщают СМИ.

По данным «АиФ-Ростов» со ссылкой на источник, 46-летний чиновник занял место Светланы Камбуловой, которую назначили главой Таганрога в начале октября. Ее предшественник Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на эту должность. Камбулова стала первой женщиной-главой администрации за всю историю города.

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Христофор Ермашов возглавлял дептранс Ростова меньше двух лет. В числе его задач было устранение негативных последствий «транспортной революции». Он же инициировал разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Ранее RostovGazeta сообщала, кто стал врио губернатора Ростовской области после отставки Голубева.

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#Евгения Волкова#Туризм#Таганрог#Закупки#Ростов#Администрация
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