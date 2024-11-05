Экс-директор дептранса Ростова получил повышение в Таганроге

Posted 5 ноября, 09:35
Published 5 ноября, 09:35
Modified 5 ноября, 09:37
Updated 5 ноября, 09:37
По данным «АиФ-Ростов» со ссылкой на источник, 46-летний чиновник занял место Светланы Камбуловой, которую назначили главой Таганрога в начале октября. Ее предшественник Андрей Фатеев отказался от участия в конкурсе на эту должность. Камбулова стала первой женщиной-главой администрации за всю историю города.
Христофор Ермашов возглавлял дептранс Ростова меньше двух лет. В числе его задач было устранение негативных последствий «транспортной революции». Он же инициировал разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры.
Ранее RostovGazeta сообщала, кто стал врио губернатора Ростовской области после отставки Голубева.