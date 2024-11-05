Экс-губернатор Ростовской области провёл оперативное совещание после отставки

СМИ сообщали, что 2 ноября у Голубева прошли обыски. В пресс-службе губернатора заявили, что эта информация «не соответствует действительности» и рассказали, чем занимался Голубев 4 ноября. Но о том, что было двумя днями ранее комментариев не давали. Позднее информацию об обысках опровергли и силовики.