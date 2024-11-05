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Posted 5 ноября, 12:25

Published 5 ноября, 12:25

Modified 5 ноября, 12:27

Updated 5 ноября, 12:27

Экс-губернатор Ростовской области провёл оперативное совещание после отставки

Экс-губернатор Ростовской области провёл оперативное совещание после отставки

5 ноября 2024, 12:25
Фото: donland.ru. Экс-губернатор Ростовской области провёл оперативное совещание после отставки
Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев подвёл итоги своей работы на оперативном совещании, сообщила пресс-служба правительства региона.

Накануне, 4 ноября, Василий Голубев сообщил о своём решении покинуть пост губернатора Ростовской области. Вечером того же дня Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы региона Юрия Слюсаря — уроженца Ростова и экс-гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации.

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Фото: donland.ru

5 ноября Голубев провёл оперативное совещание в правительстве Ростовской области. На нём также присутствовали главы муниципалитетов. Экс-губернатор выразил благодарность за поддержку президенту Владимиру Путину и правительству России, а также коллегам в регионе и жителям области.

По словам Голубева, за 14 лет его губернаторства валовый региональный продукт Ростовской области вырос на 64,4%. Областная казна увеличилась по доходам в 3,3 раза — до 401 миллиарда рублей. В 3,5 раза вырос и объём экспорта — до 11,5 миллиарда долларов.

«Объем инвестиций вырос в 1,7 раза и в реестре инвестпроектов региона в стадии реализации более 660 проектов на сумму 819 миллиардов рублей», — заявил экс-губернатор.

СМИ сообщали, что 2 ноября у Голубева прошли обыски. В пресс-службе губернатора заявили, что эта информация «не соответствует действительности» и рассказали, чем занимался Голубев 4 ноября. Но о том, что было двумя днями ранее комментариев не давали. Позднее информацию об обысках опровергли и силовики.

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