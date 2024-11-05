Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев может стать сенатором

С 2018 года сенатором от Ростовской области в Совете Федерации является Ирина Рукавишникова, занимающая в верхней палате пост первого зампредседателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Чтобы Василий Голубев получил место в Совете Федерации, ей нужно добровольно уйти со своей должности, а экс-глава региона — получить вакантный мандат депутата ЗС.