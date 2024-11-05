Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев может стать сенатором

Posted 5 ноября, 18:49
Published 5 ноября, 18:49
Modified 5 ноября, 18:51
Updated 5 ноября, 18:51
С 2018 года сенатором от Ростовской области в Совете Федерации является Ирина Рукавишникова, занимающая в верхней палате пост первого зампредседателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Чтобы Василий Голубев получил место в Совете Федерации, ей нужно добровольно уйти со своей должности, а экс-глава региона — получить вакантный мандат депутата ЗС.
По информации «Коммерсанта», сделать это все нетрудно: на выборах донского парламента в 2023 году Василий Юрьевич возглавлял список партии «Единая России», поэтому он сохраняет право на получение депутатского мандата.
Как сообщала RostovGazeta, Василий Голубев покинул пост главы Ростовской области в начале ноября. В день, когда он обнародовал свое решение, врио губернатора назначили Юрия Слюсаря. До получения должности в региональном правительстве он руководил Объединенной авиастроительной корпорацией, которая входит в «Ростех».