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Posted 5 ноября, 18:49

Published 5 ноября, 18:49

Modified 5 ноября, 18:51

Updated 5 ноября, 18:51

Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев может стать сенатором

Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев может стать сенатором

5 ноября 2024, 18:49
Фото: тг Василия Голубева. Экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев может стать сенатором
Сюжет
Выборы
После поста губернатора Ростовской области Василий Голубев может попасть в Совет Федерации от регионального парламента, сообщают СМИ.

С 2018 года сенатором от Ростовской области в Совете Федерации является Ирина Рукавишникова, занимающая в верхней палате пост первого зампредседателя комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Чтобы Василий Голубев получил место в Совете Федерации, ей нужно добровольно уйти со своей должности, а экс-глава региона — получить вакантный мандат депутата ЗС.

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По информации «Коммерсанта», сделать это все нетрудно: на выборах донского парламента в 2023 году Василий Юрьевич возглавлял список партии «Единая России», поэтому он сохраняет право на получение депутатского мандата.

Как сообщала RostovGazeta, Василий Голубев покинул пост главы Ростовской области в начале ноября. В день, когда он обнародовал свое решение, врио губернатора назначили Юрия Слюсаря. До получения должности в региональном правительстве он руководил Объединенной авиастроительной корпорацией, которая входит в «Ростех».

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Василий Голубев#Глава региона#Юрий Слюсарь
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