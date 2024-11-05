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Posted 5 ноября, 15:37

Published 5 ноября, 15:37

Modified 5 ноября, 15:37

Updated 5 ноября, 15:37

6 и 7 ноября ожидаются перепады геомагнитного фона

Геомагнитный удар длительностью в шесть часов прогнозируют в Ростовской области

5 ноября 2024, 15:37
Фото: pxhere.com. 6 и 7 ноября ожидаются перепады геомагнитного фона
6 и 7 ноября ожидаются перепады геомагнитного фона, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Небольшие магнитные возмущения начнутся 6 ноября в три часа дня. Затем буря начнёт усиливаться и выйдет на свой пик в девять часов вечера. К полуночи она достигнет уровня G1 с Кр-индексом 5.

7 ноября геомагнитное поле Земли начнёт возмущаться уже в три часа ночи. Магнитная буря будет на пике активности до девяти утра, а затем с трёх часов дня и до шести часов вечера. Её уровень также составит G1.

Затяжные магнитные бури вернутся в Ростовскую область в ноябре
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Ранее RostovGazeta рассказала о космических явлениях в небе над Ростовской область в ноябре. Астрономы предупредили о звездопадах и суперлунии.

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