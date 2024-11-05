Геомагнитный удар длительностью в шесть часов прогнозируют в Ростовской области

Posted 5 ноября, 15:37
Published 5 ноября, 15:37
Modified 5 ноября, 15:37
Updated 5 ноября, 15:37
Небольшие магнитные возмущения начнутся 6 ноября в три часа дня. Затем буря начнёт усиливаться и выйдет на свой пик в девять часов вечера. К полуночи она достигнет уровня G1 с Кр-индексом 5.
7 ноября геомагнитное поле Земли начнёт возмущаться уже в три часа ночи. Магнитная буря будет на пике активности до девяти утра, а затем с трёх часов дня и до шести часов вечера. Её уровень также составит G1.
Ранее RostovGazeta рассказала о космических явлениях в небе над Ростовской область в ноябре. Астрономы предупредили о звездопадах и суперлунии.