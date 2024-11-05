Горячую линию запустили для заразившихся вирусом Коксаки жителей Ростова

Posted 5 ноября, 13:15
Published 5 ноября, 13:15
Modified 5 ноября, 13:17
Updated 5 ноября, 13:17
Опасным вирусом стали заражаться туристы в Турции. Энтеровирусная инфекция поражает здоровье как взрослых, так и детей.
Роспотребнадзор открыл горячую линию для тех, кто заразился вирусом Коксаки. Звонить нужно по номеру 8 (800) 555-49-43. Операторы спрашивают у заболевших даты нахождения в Турции (или другой стране), состояние здоровья на момент возвращения и время, когда появились симптомы вируса. Звонить по номеру могут и те граждане, кто сейчас находится заграницей и заболел вирусом Коксаки.
Инфекция может протекать бессимптомно. Но у большинства пациентов фиксируют сыпь, поражение верхних дыхательных путей, конъюнктивит и диарею. Вирус Коксаки может стать причиной менингита и серьёзных проблем с сердцем, печенью и поджелудочной железой.