Горячую линию запустили для заразившихся вирусом Коксаки жителей Ростова

Роспотребнадзор открыл горячую линию для тех, кто заразился вирусом Коксаки. Звонить нужно по номеру 8 (800) 555-49-43. Операторы спрашивают у заболевших даты нахождения в Турции (или другой стране), состояние здоровья на момент возвращения и время, когда появились симптомы вируса. Звонить по номеру могут и те граждане, кто сейчас находится заграницей и заболел вирусом Коксаки.