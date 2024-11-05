rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 13:15

Published 5 ноября, 13:15

Modified 5 ноября, 13:17

Updated 5 ноября, 13:17

Горячую линию запустили для заразившихся вирусом Коксаки жителей Ростова

Горячую линию запустили для заразившихся вирусом Коксаки жителей Ростова

5 ноября 2024, 13:15
Фото: Unsplash. Горячую линию запустили для заразившихся вирусом Коксаки жителей Ростова
Сюжет
Здоровье и красота
Роспотребнадзор открыл горячую линию для россиян, заразившихся вирусом Коксаки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Опасным вирусом стали заражаться туристы в Турции. Энтеровирусная инфекция поражает здоровье как взрослых, так и детей.

Роспотребнадзор открыл горячую линию для тех, кто заразился вирусом Коксаки. Звонить нужно по номеру 8 (800) 555-49-43. Операторы спрашивают у заболевших даты нахождения в Турции (или другой стране), состояние здоровья на момент возвращения и время, когда появились симптомы вируса. Звонить по номеру могут и те граждане, кто сейчас находится заграницей и заболел вирусом Коксаки.

Инфекция может протекать бессимптомно. Но у большинства пациентов фиксируют сыпь, поражение верхних дыхательных путей, конъюнктивит и диарею. Вирус Коксаки может стать причиной менингита и серьёзных проблем с сердцем, печенью и поджелудочной железой.

Нутрициолог из Ростова рассказала, как укрепить иммунитет осенью
Узнать подробнее

Ранее врачи рассказали о подъёме заболеваемости коронавирусом в Ростовской области.

Читайте также:
Снеки-убийцы: обычные фисташки отправили в реанимацию жительницу Ростовской областиУ осипшей жительницы Ростовской области нашли редчайшую смертельную болезньЖителей Ростовской области просят стать донорами крови и костного мозга
#Виктория Прутковская#Общество#Здоровье и красота#Новости#Ростов-на-Дону#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Проблемы со здоровьем#Здоровье жителей Ростовской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика