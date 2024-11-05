Итоги дня: в Ростовской области пережили шторм и ждут отставок вслед за губернатором

Также возможна отставка министра спорта Ростовской области. Политолог напомнил о трагедии на гребном канале в прошлом году. Из-за плохо установленных трибун в непогоду там пострадали дети и погибла женщина. По мнению Михайлова, ещё тогда глава Минспорта должен был лишиться должности, но этого не произошло.