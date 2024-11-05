Итоги дня: в Ростовской области пережили шторм и ждут отставок вслед за губернатором

Posted 5 ноября, 15:21
Published 5 ноября, 15:21
Modified 5 ноября, 15:23
Updated 5 ноября, 15:23
Главной темой в регионе остаётся отставка губернатора Василия Голубева и назначение врио Юрия Слюсаря. Политолог Евгений Михайлов заявил корреспонденту RostovGazeta, что Слюсарь — это «человек государственного масштаба». Поэтому вместе с ним в Ростовскую область придёт абсолютно новая команда. Это значит, что стоит ждать новостей о новых отставках в правительстве региона.
По мнению политолога, первый претендент на потерю кресла — министр экономического развития Ростовской области.
«Потому что за время его руководства мы видели одни прожекты — только красивые рейтинги», — отмечает Евгений Михайлов.
Также возможна отставка министра спорта Ростовской области. Политолог напомнил о трагедии на гребном канале в прошлом году. Из-за плохо установленных трибун в непогоду там пострадали дети и погибла женщина. По мнению Михайлова, ещё тогда глава Минспорта должен был лишиться должности, но этого не произошло.
Также эксперт допускает, что свои кресла могут освободить и главы администраций муниципалитетов.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил о последствиях непогоды в городе. Уже четыре дня в регионе бушует штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду. Он успел повалить 155 деревьев в Ростове. Из-за сломанных деревьев и веток пострадала 21 машина.
Также жители Ростова и области сообщали, что непогода стала причиной обрушения балконов и бетонных столбов. В городе ветер снёс металлическую остановку. Также местами пострадала крыша.
Синоптики сообщают, что погода наладится только к 7 ноября.
Накануне в Белой Калитве и Каменском районе пошёл первый снегопад. 5 ноября снег пошёл и в Ростове-на-Дону. Жители города активно делились фото и видео с ним в соцсетях.
Снег быстро таял из-за плюсовой температуры, поэтому говорить о первых сугробах преждевременно. Но на севере Ростовской области уже обещают снежные метели. Водителей просят поскорее поменять летнюю резину на зимнюю.