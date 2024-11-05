Из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев. Что там случилось?

Инцидент произошел вечером 4 ноября в центре Ростова-на-Дону. Сотрудники отеля запустили стиральную машину, находившуюся в подсобном помещении, и продолжили выполнять свои обязанности. Внезапно проводку замкнуло и стиральная машина начала гореть. Из-за сильного задымления из здания пришлось вывести 16 человек.