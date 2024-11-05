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Posted 5 ноября, 10:23

Published 5 ноября, 10:23

Modified 5 ноября, 10:25

Updated 5 ноября, 10:25

В центре Ростова-на-Дону загорелся отель «Набоков»

Из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев. Что там случилось?

5 ноября 2024, 10:23
Фото: 33.mchs.gov.ru. для иллюстрации. В центре Ростова-на-Дону загорелся отель «Набоков»

Из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев из-за пожара

В Ростове-на-Дону вспыхнула подсобка двухзвёздочной лофт-гостиницы «Набоков» на Красноармейской, информирует МЧС Ростовской области.

Инцидент произошел вечером 4 ноября в центре Ростова-на-Дону. Сотрудники отеля запустили стиральную машину, находившуюся в подсобном помещении, и продолжили выполнять свои обязанности. Внезапно проводку замкнуло и стиральная машина начала гореть. Из-за сильного задымления из здания пришлось вывести 16 человек.

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В центре Ростова-на-Дону загорелся отель «Набоков»В центре Ростова-на-Дону загорелся отель «Набоков»
В центре Ростова-на-Дону загорелся отель «Набоков». Фото: МЧС по РО

Спасатели прибыли на место происшествия и потушили небольшой очаг возгорания. Огонь успел расплавить корпус стиральной машины, обуглить стену и охватить один квадратный метр помещения.

Сотрудники МЧС напоминают, что перегрузка электрической сети может привести к необратимым последствиям.

Ранее на ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области.

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