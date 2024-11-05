Из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев. Что там случилось?

Posted 5 ноября, 10:23
Published 5 ноября, 10:23
Modified 5 ноября, 10:25
Updated 5 ноября, 10:25
Инцидент произошел вечером 4 ноября в центре Ростова-на-Дону. Сотрудники отеля запустили стиральную машину, находившуюся в подсобном помещении, и продолжили выполнять свои обязанности. Внезапно проводку замкнуло и стиральная машина начала гореть. Из-за сильного задымления из здания пришлось вывести 16 человек.
Спасатели прибыли на место происшествия и потушили небольшой очаг возгорания. Огонь успел расплавить корпус стиральной машины, обуглить стену и охватить один квадратный метр помещения.
Сотрудники МЧС напоминают, что перегрузка электрической сети может привести к необратимым последствиям.
Ранее на ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области.