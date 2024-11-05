«Кажется, кто-то не переобулся»: массовое ДТП произошло в центре Ростова

«Кажется, кто-то не переобулся», — комментируют в соцсетях.



В Госавтоинспекции не делились подробностями аварии. Информация о пострадавших уточняется.



Инспекторы уже несколько дней подряд призывают водителей поменять резину с летней на зимнюю из-за гололёда в Ростовской области. В противном случае автомобилисты рискуют попасть в ДТП.