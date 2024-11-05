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Posted 5 ноября, 17:00

Published 5 ноября, 17:00

Modified 5 ноября, 17:01

Updated 5 ноября, 17:01

Авария с несколькими легковушками случилась в центре Ростова-на-Дону

«Кажется, кто-то не переобулся»: массовое ДТП произошло в центре Ростова

5 ноября 2024, 17:00
Фото: 1MI. Авария с несколькими легковушками случилась в центре Ростова-на-Дону

ДТП с участием четырёх машин произошло на Будённовском в Ростове

Авария с несколькими легковушками случилась в центре Ростова-на-Дону, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Ростова».

Дорожное происшествие произошло вечером 5 ноября на проспекте Будённовском Ростове-на-Дону, недалеко от пересечения с Черепахина. Четыре машины столкнулись по очереди друг с другом на «зебре». Автомобили буквально заскользили по замёрзшей дороге.

«Кажется, кто-то не переобулся», — комментируют в соцсетях.

В Госавтоинспекции не делились подробностями аварии. Информация о пострадавших уточняется.

Инспекторы уже несколько дней подряд призывают водителей поменять резину с летней на зимнюю из-за гололёда в Ростовской области. В противном случае автомобилисты рискуют попасть в ДТП.

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