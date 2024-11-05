«Кажется, кто-то не переобулся»: массовое ДТП произошло в центре Ростова

Posted 5 ноября, 17:00
Published 5 ноября, 17:00
Modified 5 ноября, 17:01
Updated 5 ноября, 17:01
Дорожное происшествие произошло вечером 5 ноября на проспекте Будённовском Ростове-на-Дону, недалеко от пересечения с Черепахина. Четыре машины столкнулись по очереди друг с другом на «зебре». Автомобили буквально заскользили по замёрзшей дороге.
«Кажется, кто-то не переобулся», — комментируют в соцсетях.
В Госавтоинспекции не делились подробностями аварии. Информация о пострадавших уточняется.
Инспекторы уже несколько дней подряд призывают водителей поменять резину с летней на зимнюю из-за гололёда в Ростовской области. В противном случае автомобилисты рискуют попасть в ДТП.