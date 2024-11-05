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Posted 5 ноября, 17:32

Published 5 ноября, 17:32

Modified 5 ноября, 17:32

Updated 5 ноября, 17:32

Квадроберы волнуют жителей Ростовской области чаще, чем атаки беспилотников

Квадроберы волнуют жителей Ростовской области чаще, чем атаки беспилотников

5 ноября 2024, 17:32
Фото: Изображение Midjourney. Квадроберы волнуют жителей Ростовской области чаще, чем атаки беспилотников
Ростовская область заняла третье место среди российских регионов по уровню тревожности из-за квадроберов, сообщается в исследовании «Национальный индекс тревожностей. КРОС», подготовленного одноимённой коммуникационной компанией.

Исследование тревожностей проводили на основе анализа новостей и сообщений в соцсетях и СМИ. В топ причин для беспокойства россиян попал квадробинг. Больше всего из-за квадроберов переживали москвичи. За ними следуют жители Санкт-Петербурга. Третье место отошло Ростовской области.

Ростовчанам предложили услугу по дрессировке детей-квадроберов
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Подростковая субкультура в третьем квартале года волновала ростовчан даже больше, чем атаки беспилотников или диверсии.

Суммарно по индексу тревожности Ростовская область заняла седьмое место. Первые три отошли Москве, Курской области и Санкт-Петербургу.

Ранее политолог призвал оставить в покое родителей детей-квадроберов в Ростове.

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