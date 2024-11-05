Квадроберы волнуют жителей Ростовской области чаще, чем атаки беспилотников

Posted 5 ноября, 17:32
Published 5 ноября, 17:32
Modified 5 ноября, 17:32
Updated 5 ноября, 17:32
Исследование тревожностей проводили на основе анализа новостей и сообщений в соцсетях и СМИ. В топ причин для беспокойства россиян попал квадробинг. Больше всего из-за квадроберов переживали москвичи. За ними следуют жители Санкт-Петербурга. Третье место отошло Ростовской области.
Подростковая субкультура в третьем квартале года волновала ростовчан даже больше, чем атаки беспилотников или диверсии.
Суммарно по индексу тревожности Ростовская область заняла седьмое место. Первые три отошли Москве, Курской области и Санкт-Петербургу.
Ранее политолог призвал оставить в покое родителей детей-квадроберов в Ростове.