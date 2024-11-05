Логвиненко рассказал о масштабах разрушений в Ростове после сильного ветра

Posted 5 ноября, 09:47
Published 5 ноября, 09:47
Modified 5 ноября, 09:49
Updated 5 ноября, 09:49
Среди тысячи обращений, направленных в дежурную службу ЕДДС, только 169 из них касались разрушительных последствий сильного ветра в Ростове-на-Дону. Горожане рассказали о 155 упавших аварийных деревьях и 14 слабоукрепленных конструкциях.
На ликвидацию последствий были брошены силы 415 человек, 42 аварийных бригад и 82 единиц спецтехники. Рабочие провели распил упавших насаждений и их вывоз на 144 адресах, на контроле остается еще 25.
Логвиненко также отметил, что поваленные деревья повредили 21 автомобиль. К счастью, во время происшествий никто не пострадал, кроме того, они никак не отразились на работе общественного транспорта.
Добавим, что штормовой ветер также привел к повышению уровня воды в Дону до 172 сантиметров.
Ранее в центре Ростова-на-Дону ветром сорвало балкон многоэтажного дома. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.