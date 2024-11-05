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Posted 5 ноября, 09:47

Published 5 ноября, 09:47

Modified 5 ноября, 09:49

Updated 5 ноября, 09:49

Логвиненко рассказал о масштабах разрушений в Ростове после сильного ветра

Логвиненко рассказал о масштабах разрушений в Ростове после сильного ветра

5 ноября 2024, 09:47
Фото: Аварийно-спасательная служба Ростова. Логвиненко рассказал о масштабах разрушений в Ростове после сильного ветра
На протяжении нескольких ней в Ростове-на-Дону бушевал штормовой ветер. За это время в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило более 15 тысяч звонков горожан, сообщает глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Среди тысячи обращений, направленных в дежурную службу ЕДДС, только 169 из них касались разрушительных последствий сильного ветра в Ростове-на-Дону. Горожане рассказали о 155 упавших аварийных деревьях и 14 слабоукрепленных конструкциях.

На ликвидацию последствий были брошены силы 415 человек, 42 аварийных бригад и 82 единиц спецтехники. Рабочие провели распил упавших насаждений и их вывоз на 144 адресах, на контроле остается еще 25.

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Логвиненко также отметил, что поваленные деревья повредили 21 автомобиль. К счастью, во время происшествий никто не пострадал, кроме того, они никак не отразились на работе общественного транспорта.

Добавим, что штормовой ветер также привел к повышению уровня воды в Дону до 172 сантиметров.

Ранее в центре Ростова-на-Дону ветром сорвало балкон многоэтажного дома. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

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