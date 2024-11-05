Меньше половины семей Ростовской области могут позволить себе аренду жилья

Исследование показало, что Ростовскую область нельзя назвать регионом с выгодными условиями на аренду квартиры или дома. Только 43,7% семей с двумя детьми могут позволить себе съемное жилье. Для того чтобы супруги могли содержать детей, не отказывать себе в базовых потребностях и платить за аренду, им нужно зарабатывать на двоих минимум 88 тысяч рублей.