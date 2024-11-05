Меньше половины семей Ростовской области могут позволить себе аренду жилья

Posted 5 ноября, 13:38
Published 5 ноября, 13:38
Modified 5 ноября, 13:40
Updated 5 ноября, 13:40
Исследование показало, что Ростовскую область нельзя назвать регионом с выгодными условиями на аренду квартиры или дома. Только 43,7% семей с двумя детьми могут позволить себе съемное жилье. Для того чтобы супруги могли содержать детей, не отказывать себе в базовых потребностях и платить за аренду, им нужно зарабатывать на двоих минимум 88 тысяч рублей.
Эти показатели отправляют донской регион на 55 место рейтинга. Например, соседний Краснодарский край занимает 66 место. Там только 37,7% семей могут жить в арендованных квартирах. При этом их доход должен составлять 102,4 тысячи рублей. А вот Воронежская область занимает 34 место рейтинга. Здесь семейный доход в 83,5 тысячи рублей сделает аренду доступной для 49,1% пар с детьми.
Ранее стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку.