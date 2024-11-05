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Posted 5 ноября, 14:45

Published 5 ноября, 14:45

Modified 5 ноября, 14:47

Updated 5 ноября, 14:47

Мошенники обманули чиновников в Ростовской области почти на миллион рублей

Мошенники обманули чиновников в Ростовской области почти на миллион рублей

5 ноября 2024, 14:45
Фото: 1MI. Мошенники обманули чиновников в Ростовской области почти на миллион рублей
Уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта возбуждено в Новочеркасске, подробностями поделились в прокуратуре Ростовской области.

Надзорное ведомство организовало проверку в администрации Новочеркасска. Его заинтересовал контракт между властями и подрядчиков на оформление дорог. Договор заключили в мае прошлого года.

Прокуратура установила, что подрядная организация выполнила работы в неполном объёме. При этом в акты вписали далёкие от реальности сведения об использованных материалах и проделанных этапах. Несмотря на это, власти в полной мере рассчитались с подрядчиком. Ущерб от мошенничества составил 745 тысяч рублей.

«На основании материалов прокурорской проверки правоохранительным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — заключили в прокуратуре.

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Ранее дело по коррупционной статье возбудили против бывшего прокурора Новочеркасска.

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