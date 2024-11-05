Мошенники обманули чиновников в Ростовской области почти на миллион рублей

Прокуратура установила, что подрядная организация выполнила работы в неполном объёме. При этом в акты вписали далёкие от реальности сведения об использованных материалах и проделанных этапах. Несмотря на это, власти в полной мере рассчитались с подрядчиком. Ущерб от мошенничества составил 745 тысяч рублей.