Мошенники обманули чиновников в Ростовской области почти на миллион рублей

Posted 5 ноября, 14:45
Published 5 ноября, 14:45
Modified 5 ноября, 14:47
Updated 5 ноября, 14:47
Надзорное ведомство организовало проверку в администрации Новочеркасска. Его заинтересовал контракт между властями и подрядчиков на оформление дорог. Договор заключили в мае прошлого года.
Прокуратура установила, что подрядная организация выполнила работы в неполном объёме. При этом в акты вписали далёкие от реальности сведения об использованных материалах и проделанных этапах. Несмотря на это, власти в полной мере рассчитались с подрядчиком. Ущерб от мошенничества составил 745 тысяч рублей.
«На основании материалов прокурорской проверки правоохранительным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — заключили в прокуратуре.