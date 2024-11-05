На конференции «Технологии добра» выступят более 50 спикеров

Пленарная дискуссия, на которой эксперты представят свое видение будущего технологического сотрудничества бизнеса и НКО.

Звездная дискуссия: здесь «звездные» амбассадоры и друзья НКО расскажут о том, как известность помогает совершать добрые дела и как сотрудничать с медийными лицами.

Мастер-классы от партнеров проекта «Технологии добра», где НКО могут на практике познакомиться с IT-инструментами.

Интерактивные сессии, в которых аудитория может принять участие в формате диалога со спикерами в специальном чате.

Донор-ток, на котором грантодающие организации, корпорации, фонды и эксперты по фандрайзингу расскажут «секреты» поиска и привлечения ресурсов для цифровизации НКО.

Иммерсивный театр — интерактивный экспертный разбор проблем цифровой трансформации НКО и поиск решений.