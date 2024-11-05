На конференции «Технологии добра» выступят более 50 спикеров

Posted 5 ноября, 10:56
Published 5 ноября, 10:56
Modified 5 ноября, 11:07
Updated 5 ноября, 11:07
Конференция пройдет в Москве, в Технопарке «Сколково», и онлайн.
Более чем 50 спикеров из сферы НКО и бизнеса поделятся своим опытом и рекомендациями в нескольких форматах:
Пленарная дискуссия, на которой эксперты представят свое видение будущего технологического сотрудничества бизнеса и НКО.
Звездная дискуссия: здесь «звездные» амбассадоры и друзья НКО расскажут о том, как известность помогает совершать добрые дела и как сотрудничать с медийными лицами.
Мастер-классы от партнеров проекта «Технологии добра», где НКО могут на практике познакомиться с IT-инструментами.
Интерактивные сессии, в которых аудитория может принять участие в формате диалога со спикерами в специальном чате.
Донор-ток, на котором грантодающие организации, корпорации, фонды и эксперты по фандрайзингу расскажут «секреты» поиска и привлечения ресурсов для цифровизации НКО.
Иммерсивный театр — интерактивный экспертный разбор проблем цифровой трансформации НКО и поиск решений.
Нетворкинг, который поможет участникам познакомиться друг с другом онлайн и офлайн и продолжить общение после конференции.
В течение всей конференции будет доступна Вселенная Технологий добра, объединяющая в себе мастер-классы от партнеров, которые в режиме реального времени познакомят с возможностями своих сервисов и решат IT-задачу участника конференции, паблик-ток с партнерами проекта, консультации по сервисам «Технологий добра» на стенде, практические сессии онлайн и офлайн с IT-экспертами.
До начала конференции пройдет несколько сайд-ивентов на актуальные темы по цифровизации НКО в партнерстве с Благосферой, АСИ и экспертами из сферы НКО и IT.
Участие в конференции бесплатное, регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.